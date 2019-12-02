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::. Выращивание огурцов: несколько полезных советов | Овощеводство / огурец
Выращивание огурцов: несколько полезных советов
Огурец на 85% состоит из жидкости, но это не та вода, что льется из-под крана. Приятный освежающий вкус придают свободные органические кислоты. Однако часто огурцы бывают на вкус горькими, что обусловлено гликозидом кукурбитацином, который появляется в растении при недостатке влаги.
Огурец - самая требовательная культура к влажности воздуха и почвы, так как имеет очень слабую корневую систему с низкой сосущей способностью и большую вегетативную массу с сильной испаряющейся поверхностью и высокой обводненностью тканей. При низкой обеспеченности влагой посадки плохо растут, завязи развиваются медленно, а многочисленные плоды образуются мелкими с горьким вкусом.
Высокая требовательность к влажности воздуха (до 90%) и почвы (80-90%) - важная биологическая особенность культуры огурца. Влажность воздуха и почвы регулируются поливами и проветриванием.
Горечь у огурцов появляется не только при недостатке влаги, но и при низкой температуре почвы и воздуха. Огурец очень страдает от перепадов дневных и ночных температур. Оптимальная температура прорастания семян составляет 25-30°С, для роста - 25-27°С, температура ниже 15°С задерживает развитие растений, при 8-10С они заболевают, при 3-4°С гибнут через 3-4 дня. Вот почему даже в летнее время в теплицах и парниках поддерживают высокую температуру, но не выше 30°С.
Разница температур снаружи и внутри теплицы или парника обычно составляет 10°С, и пока температура наружного воздуха не увеличится до 15°С, проблем не возникает. А вот если она перейдет рубеж 20°С, то возникает опасность перегрева и повреждения растений. Поэтому в теплое время дня теплицы, парники и другие укрытия необходимо проветривать. В холодных парниках на день открывают пленку или боковые двери, а на ночь закрывают. В теплых парниках при повышенных температурах делают в укрытиях отверстия и так оставляют на неделю. Хорошо себя зарекомендовала перфорированная пленка (ее очень просто сделать самому). Она исключает излишнее повышение температуры воздуха в закрытом грунте.
Теплицы, в отличие от парников, имеют больший объем прогреваемого воздуха, поэтому перегрев в них менее опасен. Часто в теплицах для обогрева применяют навоз или другое биотопливо (солому, листья, траву, кухонные отходы, опилки и т. д.). Огурцы в таких теплицах появляются значительно раньше. Для вентиляции теплиц делают форточки, дополнительные двери, оборудуют крышу подъемными рамами на шарнирах, которые при необходимости приоткрывают и фиксируют вручную или с помощью механических приспособлений.
Н.И. Дубов
Газета «САДОВОД»





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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Сегодня, 10:24 | Комментариев 0 |
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