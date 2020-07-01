







::. Требования огурца к влажности почвы и воздуха | Овощеводство / огурец Требования огурца к влажности почвы и воздуха

Практически каждая из овощных культур обладает своими особенностями и требованиями к водному режиму.

Для огурца влажность грунта должна составлять до начала плодоношения 65-75%, а во время плодоношения - 85-90% от полной влагоемкости. Транспирация у плодоносящих растений в зависимости от внешних условий может колебаться от 80 до 280 г воды в час на одно растение днем, а ночью она бывает 30-40 г в час. Расход воды на образование вегетативной массы и плодов при оптимальных условиях водообеспечения не превышает 8-10% от водопотребления.

Между движением воды по стеблям, называемым скоростью сокодвижения, и испарением ее, у огурца имеется прямая зависимость. Водопотребление его разграничивается по периодам выращивания, в зависимости от микроклимата и степени развития растения (облиственности и количества завязей). Поглощение воды зависит от влажности грунта, транспирация - от температуры, влажности воздуха и освещенности.

Для оптимального водоснабжения огурца в период плодоношения влажность грунта не должна снижаться до 80%. Температура грунта в интервале 22.. .24°С - наилучшая для поглощения воды корнями. При снижении ее до 18°С поглощение воды затрудняется; сразу нарушается весь водный режим. Влажность воздуха ниже 85% неблагоприятно отражается на образовании женских цветков опыляемых сортов.

Огурец, приспособленный наследственно к более влажному климату, отличается пониженной водоудерживающей способностью и повышенной интенсивностью расходования воды на единицу листовой поверхности. Но продуктивность использования поливной воды огурцом выше, чем у томата.

В теплицах нередки случаи увядания (краткого или продолжительного) огуречных листьев. Они происходят от комплексных причин воздействия внешних факторов. Потеря воды листьями огурца в течение 30 мин увядания может составлять 15-24%.

При появлении значительной разницы между температурой грунта и воздуха в солнечные дни после продолжительной пасмурной погоды увядание проявляется сильно, несмотря на наличие достаточного количества влаги в грунте. Это явление носит название «физиологической сухости» почвы. При пониженной температуре в корневой зоне снижается жизнедеятельность корней, они ослабленно всасывают воду, Надземная часть огурца, находясь в области повышенной температуры воздуха, усиленно испаряет воду. При несоответствии прихода и расхода влаги и наступает увядание листьев. По этой причине не следует торопиться с посадкой всех теплолюбивых растений в необогреваемые теплицы.

Близость грунтовых вод охлаждает корни огурцов, что также снижает их всасывающую способность. Переувлажнение грунта при поливах приводит к слабому развитию корневой системы. Это также может проявляться в конечном счете в завядании растений.

Недостаток влаги у огурца ослабляет рост, укорачивает междоузлия, образует плоды грушевидные или с перехватом в средней части. Листья при нехватке воды темнеют, становятся хрупкими.

Плодообразование огурца снижается как при низкой, так и высокой влажности грунта. В последнем случае происходит еще и «жирование» растений (утолщение стеблей и очень сильное развитие листовых пластинок).

Излишне высокая влажность воздуха вызывает изнеженность растений - они теряют устойчивость к пониженным температурам и сухому воздуху. Низкая влажность ведет к поражению паутинным клещом. Высокая влажность воздуха в сочетании с температурой выше 33°С приводит к пожелтению плодов опыляемого огурца. Распыление влаги в теплице при сухой жаркой погоде улучшает условия оплодотворения.

Э. Феофилов, засл. агроном России













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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.