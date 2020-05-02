Бываю на даче раз в неделю. Можно ли при этом вырастить огурцы?

Огурцы любят влажную почву. До начала цветения и плодоношения огурцы, находящиеся под пленкой, поливают в пасмурную погоду раз в неделю, в жаркую 2-3 раза. При формировании плодов обязательны более частые поливы.

Некоторые огородники для увлажнения почвы в парниках используют бутылки с водой. Их закапывают вверх дном в почву. По мере высыхания почвы вода, постепенно вытекая из бутылок, увлажняет ее.

Еще один способ – установка капельного полива с таймером. Поливы будут осуществляться в указанное вами время. Этот способ имеет существенный недостаток: огурцы любят влажный воздух, а капельный полив подразумевает полив под корень растения, при этом почва остается сухой, а следовательно и воздух в теплице не будет иметь необходимой влажности. Но все-равно этот способ значительно лучше, чем оставить огурцы без полива.

Другой выход из вашей ситуации - выращивание огурцов в открытом грунте. Тогда огурцы будут политы естественным путем, то есть дождями, если, конечно, они будут.

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