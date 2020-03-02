Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Чтобы вырастить огурцы | Овощеводство / огурец
Чтобы вырастить огурцы
 Остановимся на основных моментах. Чтобы вырастить огурцы, надо знать, что необходимо для произрастания этой культуры. Огурец чувствителен к засухе, особенно в периоды цветения и плодоношения. Культура удается на освещенных, защищенных от ветров, высокоплодородных, богатых гумусом, легких, теплых почвах.
Огурец можно размещать по свежему навозу. Вместо навоза можно использовать компостную почву, смесь перегнойной и дерновой почвы (1:1) и др. Следует помнить, что поливать огурцы надо теплой водой в пасмурную погоду 1-2 раз в неделю, а в жаркую - 3-5 раз в неделю.
При формировании плодов необходим более частый полив. Корневая система огурца не терпит кислородного голодания, поэтому после полива нужно рыхлить почву, но у огурца корни расположены на поверхностном слое, поэтому у взрослого растения, рыхление проводят методом протыкания почвы вилами.  
Для того чтобы не появлялось множество пустоцветов (мужских цветков), на пчелоопыляемых сортах прищипывают верхушку главного стебля после шестого-восьмого листа. Это стимулирует развитие боковых стеблей, на которых, главным образом, и развиваются женские цветки. Кроме того, причиной образования пустоцветов может быть посев свежих (прошлого года), непрогретых семян, размещение посевов в затененных местах, сильная их загущенность, избыток азотных удобрений.
Газета «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 61 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама

календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2020 (26)
Февраль 2020 (25)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"