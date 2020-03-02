Чтобы вырастить огурцы

Остановимся на основных моментах. Чтобы вырастить огурцы, надо знать, что необходимо для произрастания этой культуры. Огурец чувствителен к засухе, особенно в периоды цветения и плодоношения. Культура удается на освещенных, защищенных от ветров, высокоплодородных, богатых гумусом, легких, теплых почвах.

Огурец можно размещать по свежему навозу. Вместо навоза можно использовать компостную почву, смесь перегнойной и дерновой почвы (1:1) и др. Следует помнить, что поливать огурцы надо теплой водой в пасмурную погоду 1-2 раз в неделю, а в жаркую - 3-5 раз в неделю.

При формировании плодов необходим более частый полив. Корневая система огурца не терпит кислородного голодания, поэтому после полива нужно рыхлить почву, но у огурца корни расположены на поверхностном слое, поэтому у взрослого растения, рыхление проводят методом протыкания почвы вилами.

Для того чтобы не появлялось множество пустоцветов (мужских цветков), на пчелоопыляемых сортах прищипывают верхушку главного стебля после шестого-восьмого листа. Это стимулирует развитие боковых стеблей, на которых, главным образом, и развиваются женские цветки. Кроме того, причиной образования пустоцветов может быть посев свежих (прошлого года), непрогретых семян, размещение посевов в затененных местах, сильная их загущенность, избыток азотных удобрений.

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»