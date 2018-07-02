Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. ОГУРЦЫ ПРОСЯТ ПИТЬ | Овощеводство / огурец
ОГУРЦЫ ПРОСЯТ ПИТЬ
И это понятно: дни в июле стоят жаркие, сухие, дожди мало радуют нас долгожданной влагой. Вот и старается заботливый огородник напоить своих питомцев. Поливая грядки, помните о следующем:
огурцы надо поливать теплой водой, поэтому постройтесь запастись ею, заранее налейте воду в большую емкость (наверняка у многих на участке есть одна, а то и несколько металлических бочек), а солнышко поможет вам ее нагреть;
если стоит очень сухая погода, поливать следует каждый день;
поливать и подкармливать огурцы можно только вечером, иначе под жгучими лучами солнца на листьях, в местах, на которые брызнута влага, могут появиться ожоги;
после полива очень хорошо бы подсыпать к основанию каждого растения немножко перегноя или хотя бы рыхлый почвы (это будет препятствовать быстрому испарению влаги почвы, и способствовать росту дополнительных корней растений), почву между огурцами; нужно рыхлить очень мелко из-за близко расположенных корней.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2018 (20)
Июнь 2018 (22)
Май 2018 (21)
Апрель 2018 (21)
Март 2018 (22)
Февраль 2018 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"