ОГУРЦЫ ПРОСЯТ ПИТЬ

И это понятно: дни в июле стоят жаркие, сухие, дожди мало радуют нас долгожданной влагой. Вот и старается заботливый огородник напоить своих питомцев. Поливая грядки, помните о следующем:

огурцы надо поливать теплой водой, поэтому постройтесь запастись ею, заранее налейте воду в большую емкость (наверняка у многих на участке есть одна, а то и несколько металлических бочек), а солнышко поможет вам ее нагреть;

если стоит очень сухая погода, поливать следует каждый день;

поливать и подкармливать огурцы можно только вечером, иначе под жгучими лучами солнца на листьях, в местах, на которые брызнута влага, могут появиться ожоги;

после полива очень хорошо бы подсыпать к основанию каждого растения немножко перегноя или хотя бы рыхлый почвы (это будет препятствовать быстрому испарению влаги почвы, и способствовать росту дополнительных корней растений), почву между огурцами; нужно рыхлить очень мелко из-за близко расположенных корней.

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