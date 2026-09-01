| Сладкая жизнь в вашем саду: идеальный план по посадке смородины
Смородина — это не просто ягода, это настоящий символ лета на даче. Её ароматный лист в чае, терпкий вкус свежей ягоды прямо с куста и густое, рубиновое или янтарное варенье... Без преувеличения, хороший куст смородины — жемчужина любого сада.
Если вы давно думали о том, чтобы посадить эту культуру, но не знали, с какой стороны подступиться, эта статья для вас. Разберём всё по полочкам: когда сажать, как выбрать место и сам процесс посадки.
Шаг 1: Выбираем идеальное время
В отличие от многих культур, у смородины есть два «окна» для посадки, и оба хороши.
- Осень (конец сентября – начало октября). Это лучшее время! Почва ещё тёплая, а до настоящих морозов остаётся около 3–4 недель. Этого достаточно, чтобы растение успело укорениться, залечь в спячку и весной сразу тронуться в рост, не тратя силы на адаптацию.
- Весна (апрель). Как только земля оттаяла, но до того, как распустились почки. Весенняя посадка тоже успешна, но здесь главное — не упустить момент. Желательно произвести посадку до начала сокодвижения.Мой совет: если есть возможность, сажайте осенью. Куст приживётся спокойнее и безболезненнее.
Шаг 2: Ищем правильное место
Смородина — барышня требовательная к условиям.
Важно! Не сажайте смородину там, где раньше росли другие плодовые кустарники (особенно старые кусты смородины).
- Солнце. Чёрной смородине нужно хорошо освещённое место. В тени она будет расти, но ягод даст меньше. А вот красная и белая смородина более терпимы к лёгкому затенению.
- Защита от ветра. Постарайтесь найти место, защищённое от сильных северных ветров забором или постройками. Сквозняки смородина не любит.
- Влага, но не болото. Идеально подойдёт ровный участок или небольшой южный склон. Категорически избегайте низин, где застаивается талая вода. Корни смородины могут загнить.
Шаг 3: Процесс посадки — пошаговая инструкция
Лучше всего приживаются двухлетние саженцы с 2–3 здоровыми побегами и хорошо развитой корневой системой.
Азотные удобрения (например, мочевину) при осенней посадке не добавляют.
- Готовим яму. Копаем лунку размером примерно 40?40 см и глубиной 40–50 см. Если сажаете несколько кустов, оставляйте между ними расстояние 1,5–2 метра. Смородина любит простор!
- Насыщаем землю. Смешиваем верхний плодородный слой земли из ямы с ведром перегноя или компоста; 80–100 г суперфосфата; 30–40 г сульфата калия (или стаканом древесной золы).
Вот и вся премудрость. Немного усилий этой осенью — и уже следующим летом ваши руки будут пахнуть солнцем и свежими смородиновыми листьями, а еще через год полки кладовой пополнятся баночками с витаминным вареньем. Дерзайте!
- Сажаем правильно! Это самый главный секрет. Засыпьте на дно ямы часть питательной смеси. Установите саженец под углом 45 градусов, а не вертикально! Такая наклонная посадка — залог мощного куста. Из нижних почек, оказавшихся под землёй, начнут расти новые побеги, и ваш кустик станет широким и раскидистым.
- Заглубляем. Корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) должна оказаться на 5–7 см ниже уровня почвы. Это стимулирует рост новых корней и побегов возобновления.
- Засыпаем и поливаем. Аккуратно расправьте корни, засыпьте остатками почвосмеси, уплотните землю. Сформируйте вокруг саженца лунку и вылейте в неё ведро воды. Когда вода впитается, замульчируйте почву торфом, перегноем или скошенной травой слоем 5–10 см. Мульча сохранит влагу и защитит корни.
- Обрезаем. Сразу после посадки обрежьте все побеги, оставив над землёй по 2–3 живые почки на каждом. Да, резать жалко, но это необходимо! Так мы сбалансируем повреждённую корневую систему и крону, дав растению силы на укоренение.
В Сазонов
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