Сладкая жизнь в вашем саду: идеальный план по посадке смородины

Смородина — это не просто ягода, это настоящий символ лета на даче. Её ароматный лист в чае, терпкий вкус свежей ягоды прямо с куста и густое, рубиновое или янтарное варенье... Без преувеличения, хороший куст смородины — жемчужина любого сада.

Если вы давно думали о том, чтобы посадить эту культуру, но не знали, с какой стороны подступиться, эта статья для вас. Разберём всё по полочкам: когда сажать, как выбрать место и сам процесс посадки.

Шаг 1: Выбираем идеальное время

В отличие от многих культур, у смородины есть два «окна» для посадки, и оба хороши.



- Осень (конец сентября – начало октября). Это лучшее время! Почва ещё тёплая, а до настоящих морозов остаётся около 3–4 недель. Этого достаточно, чтобы растение успело укорениться, залечь в спячку и весной сразу тронуться в рост, не тратя силы на адаптацию.

- Весна (апрель). Как только земля оттаяла, но до того, как распустились почки. Весенняя посадка тоже успешна, но здесь главное — не упустить момент. Желательно произвести посадку до начала сокодвижения.Мой совет: если есть возможность, сажайте осенью. Куст приживётся спокойнее и безболезненнее.

Шаг 2: Ищем правильное место

Смородина — барышня требовательная к условиям.

Солнце. Чёрной смородине нужно хорошо освещённое место. В тени она будет расти, но ягод даст меньше. А вот красная и белая смородина более терпимы к лёгкому затенению. Защита от ветра. Постарайтесь найти место, защищённое от сильных северных ветров забором или постройками. Сквозняки смородина не любит. Влага, но не болото. Идеально подойдёт ровный участок или небольшой южный склон. Категорически избегайте низин, где застаивается талая вода. Корни смородины могут загнить. Важно! Не сажайте смородину там, где раньше росли другие плодовые кустарники (особенно старые кусты смородины).



Шаг 3: Процесс посадки — пошаговая инструкция

Лучше всего приживаются двухлетние саженцы с 2–3 здоровыми побегами и хорошо развитой корневой системой.

Готовим яму. Копаем лунку размером примерно 40?40 см и глубиной 40–50 см. Если сажаете несколько кустов, оставляйте между ними расстояние 1,5–2 метра. Смородина любит простор! Насыщаем землю. Смешиваем верхний плодородный слой земли из ямы с ведром перегноя или компоста; 80–100 г суперфосфата; 30–40 г сульфата калия (или стаканом древесной золы). Азотные удобрения (например, мочевину) при осенней посадке не добавляют. Сажаем правильно! Это самый главный секрет. Засыпьте на дно ямы часть питательной смеси. Установите саженец под углом 45 градусов, а не вертикально! Такая наклонная посадка — залог мощного куста. Из нижних почек, оказавшихся под землёй, начнут расти новые побеги, и ваш кустик станет широким и раскидистым. Заглубляем. Корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) должна оказаться на 5–7 см ниже уровня почвы. Это стимулирует рост новых корней и побегов возобновления. Засыпаем и поливаем. Аккуратно расправьте корни, засыпьте остатками почвосмеси, уплотните землю. Сформируйте вокруг саженца лунку и вылейте в неё ведро воды. Когда вода впитается, замульчируйте почву торфом, перегноем или скошенной травой слоем 5–10 см. Мульча сохранит влагу и защитит корни. Обрезаем. Сразу после посадки обрежьте все побеги, оставив над землёй по 2–3 живые почки на каждом. Да, резать жалко, но это необходимо! Так мы сбалансируем повреждённую корневую систему и крону, дав растению силы на укоренение. Вот и вся премудрость. Немного усилий этой осенью — и уже следующим летом ваши руки будут пахнуть солнцем и свежими смородиновыми листьями, а еще через год полки кладовой пополнятся баночками с витаминным вареньем. Дерзайте!

В Сазонов

















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