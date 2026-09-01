Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Бесплатный сад: как размножить смородину, крыжовник и жимолость одревесневшими черенками | Ваш сад
 Бесплатный сад: как размножить смородину, крыжовник и жимолость одревесневшими черенками
Мечтаете о ягоднике, утопающем в спелой смородине, крыжовнике и жимолости? А что, если я скажу, что для этого не нужны большие вложения? Один из самых простых, надежных и абсолютно бесплатных способов получить новые кусты любимых культур — это размножение одревесневшими черенками. Этот метод проверен временем и тысячами садоводов, а самое главное — он доступен каждому.
Что такое одревесневший черенок?
Если говорить просто, это кусочек годовалого побега, который вы отрезали от куста осенью или ранней весной. В отличие от зеленых летних черенков, которые требуют теплиц и туманообразования, «одревесневшие» гораздо менее капризны. За зиму они успевают накопить питательные вещества и находятся в состоянии покоя, поэтому легко переносят все манипуляции.
Этот способ идеально подходит для:

 - Чёрной, красной и белой смородины. Они укореняются почти со 100% гарантией.
 - Крыжовника. Результат тоже отличный, хотя может быть чуть меньшим.
 - Жимолости. Настоящий чемпион по укореняемости!

Когда заготавливать черенки в средней полосе России?
Здесь есть два идеальных окна возможностей:
  1. Осень (конец сентября - октябрь), но до наступления сильных морозов. К этому времени побеги уже полностью вызрели и уходят в покой.
  2. Ранняя весна (март - начало апреля), пока почки еще не набухли и не тронулись в рост, но морозы уже отступили.
Лично мне больше нравится осенний вариант. Нарезал, воткнул в почву — и забыл до весны. Природа сама сделает всю работу.
Мастер-класс: шаг за шагом
Не волнуйтесь, здесь нет ничего сложного. Главное — делать всё с любовью к растениям.
Шаг 1. Выбираем правильный побег
Нам нужен здоровый, хорошо вызревший прирост текущего года. Толщина — примерно с карандаш (6-8 мм). Избегайте слабых, слишком тонких или поврежденных веток. Если вам нравится какой-либо ягодный куст у соседей, то можно и у них попросить одну веточку.
Шаг 2. Нарезаем правильно
Нарежьте выбранную ветку на черенки длиной 15–25 см, с четырьмя почками. И вот главный секрет: у каждого черенка должно быть четкое понимание, где верх, а где низ! Нижний срез делайте косым (под углом 45°), прямо под почкой. Верхний — прямым, на 1–1,5 см выше верхней почки.
Шаг 3. Маркируем (очень важный этап!)
Сразу же привяжите к пучку черенков этикетку с названием сорта несмываемым маркером. Поверьте, весной вы будете благодарить себя за эту предусмотрительность. Все прутики зимой выглядят одинаково.
Шаг 4. Посадка
Приготовили свои сокровища? Можно замочить их на несколько часов в воде или растворе стимулятора корнеобразования («Корневин», «Гетероауксин»), но для смородины и жимолости — это необязательно.
Подготовьте школку — специальную грядку для доращивания (желательно это сделать заранее). Перекопайте землю, внесите компост фосфорные и калийные удобрения. Если почва кислая, необходимо добавить в неё доломитовую муку. В подготовленную почву высаживайте черенки наклонно, под углом 45°, так, чтобы над поверхностью почвы оставалась только одна верхняя почка и смотрела вверх. Расстояние между ними — 15–20 см. Хорошо уплотните землю и обильно полейте.
В этом году уход за черенками заканчивается.
Шаг 5. Уход и результат
Весной вы увидите результаты своего труда. На черенках появятся зеленные ростки, а чтобы они набрали силу, подкормите молодые растения азотными удобрениями. Всё лето поддерживайте почву на грядке влажной и чистой от сорняков. К осени большинство черенков превратятся в самостоятельные маленькие кустики с прекрасной корневой системой. Самые сильные можно будет следующей весной высадить на постоянное место, а остальные оставить на доращивание еще на сезон.
Представьте: через пару лет из нескольких палочек, которые иначе пошли бы в костер, вырастет целая плантация, дающая ведра ароматных и полезных ягод. Разве это не магия садоводства? Попробуйте в этом сезоне, и ваш сад скажет вам спасибо
В. Сазонов














Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 151 | автор: sadovod | 2 сентября 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама




календарь
«    Сентябрь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2026 (2)
Август 2026 (7)
Июль 2026 (11)
Июнь 2026 (4)
Май 2026 (7)
Апрель 2026 (11)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"