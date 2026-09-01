

::. Бесплатный сад: как размножить смородину, крыжовник и жимолость одревесневшими черенками | Ваш сад Бесплатный сад: как размножить смородину, крыжовник и жимолость одревесневшими черенками

Мечтаете о ягоднике, утопающем в спелой смородине, крыжовнике и жимолости? А что, если я скажу, что для этого не нужны большие вложения? Один из самых простых, надежных и абсолютно бесплатных способов получить новые кусты любимых культур — это размножение одревесневшими черенками. Этот метод проверен временем и тысячами садоводов, а самое главное — он доступен каждому.

Что такое одревесневший черенок?

Если говорить просто, это кусочек годовалого побега, который вы отрезали от куста осенью или ранней весной. В отличие от зеленых летних черенков, которые требуют теплиц и туманообразования, «одревесневшие» гораздо менее капризны. За зиму они успевают накопить питательные вещества и находятся в состоянии покоя, поэтому легко переносят все манипуляции.

Этот способ идеально подходит для:



- Чёрной, красной и белой смородины. Они укореняются почти со 100% гарантией.

- Крыжовника. Результат тоже отличный, хотя может быть чуть меньшим.

- Жимолости. Настоящий чемпион по укореняемости!



Когда заготавливать черенки в средней полосе России?

Здесь есть два идеальных окна возможностей:

Осень (конец сентября - октябрь), но до наступления сильных морозов. К этому времени побеги уже полностью вызрели и уходят в покой. Ранняя весна (март - начало апреля), пока почки еще не набухли и не тронулись в рост, но морозы уже отступили. Лично мне больше нравится осенний вариант. Нарезал, воткнул в почву — и забыл до весны. Природа сама сделает всю работу.

Мастер-класс: шаг за шагом

Не волнуйтесь, здесь нет ничего сложного. Главное — делать всё с любовью к растениям.

Шаг 1. Выбираем правильный побег

Нам нужен здоровый, хорошо вызревший прирост текущего года. Толщина — примерно с карандаш (6-8 мм). Избегайте слабых, слишком тонких или поврежденных веток. Если вам нравится какой-либо ягодный куст у соседей, то можно и у них попросить одну веточку.

Шаг 2. Нарезаем правильно

Нарежьте выбранную ветку на черенки длиной 15–25 см, с четырьмя почками. И вот главный секрет: у каждого черенка должно быть четкое понимание, где верх, а где низ! Нижний срез делайте косым (под углом 45°), прямо под почкой. Верхний — прямым, на 1–1,5 см выше верхней почки.

Шаг 3. Маркируем (очень важный этап!)

Сразу же привяжите к пучку черенков этикетку с названием сорта несмываемым маркером. Поверьте, весной вы будете благодарить себя за эту предусмотрительность. Все прутики зимой выглядят одинаково.

Шаг 4. Посадка

Приготовили свои сокровища? Можно замочить их на несколько часов в воде или растворе стимулятора корнеобразования («Корневин», «Гетероауксин»), но для смородины и жимолости — это необязательно.

Подготовьте школку — специальную грядку для доращивания (желательно это сделать заранее). Перекопайте землю, внесите компост фосфорные и калийные удобрения. Если почва кислая, необходимо добавить в неё доломитовую муку. В подготовленную почву высаживайте черенки наклонно, под углом 45°, так, чтобы над поверхностью почвы оставалась только одна верхняя почка и смотрела вверх. Расстояние между ними — 15–20 см. Хорошо уплотните землю и обильно полейте.

В этом году уход за черенками заканчивается.

Шаг 5. Уход и результат

Весной вы увидите результаты своего труда. На черенках появятся зеленные ростки, а чтобы они набрали силу, подкормите молодые растения азотными удобрениями. Всё лето поддерживайте почву на грядке влажной и чистой от сорняков. К осени большинство черенков превратятся в самостоятельные маленькие кустики с прекрасной корневой системой. Самые сильные можно будет следующей весной высадить на постоянное место, а остальные оставить на доращивание еще на сезон.

Представьте: через пару лет из нескольких палочек, которые иначе пошли бы в костер, вырастет целая плантация, дающая ведра ароматных и полезных ягод. Разве это не магия садоводства? Попробуйте в этом сезоне, и ваш сад скажет вам спасибо

В. Сазонов





























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::. прочитало: 151 | автор: sadovod | 2 сентября 2026 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.