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::. Сроки посадок одревесневших черенков смородины | Ваш сад
Сроки посадок одревесневших черенков смородины
Сентябрь (как и апрель) - время для размножения черной смородины одревесневшими черенками. Это основной способ ее размножения в любительских садах.
Размножение красной и белой смородины одревесневшими черенками требует особых условий для получения хорошего посадочного материала, так как они укореняются значительно труднее и дольше. Поэтому обычные сроки посадки в середине сентября или апреля непригодны. Черенки красной и белой смородины надо сажать в последних числах августа - начале сентября. Черенки красной смородины, посаженные в эти сроки и обеспеченные достаточным количеством влаги в течение всей осени, успевают к зиме дать корни. С весны их корневая система усиливается и может вполне обеспечить питанием и водой развивающуюся подземную часть растения.
У красной смородины при резке побегов на черенки надо обязательно использовать верхушечную часть (об этом мало кто из садоводов знает), так как у нее верхушки побегов к сентябрю успевают вызреть и имеют нормально развитые почки. Черенки, нарезанные из верхушек, приживаются лучше черенков из средней и нижней части побега.
Посаженные черенки красной смородины дня нормального развития требуют более тщательного ухода, особенно в сентябре - октябре и весной следующего года. Вслед за посадкой их надо немедленно полить, хорошо замульчировать и притенить, чтобы создать влажную среду для их укоренения. Это же надо сделать в апреле, мае и июне следующего года.
К. Преображенский, канд. с.-х. наук
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 181 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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