



::. Самый простой способ размножения смородины | Смородина / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Самый простой способ размножения смородины

Куст черной смородины может плодоносить долго: до 15 и до 20 лет при хорошем уходе. Но в конце концов урожайность падает, и мы понимаем, что необходима замена старому кусту. А для этого нужен новый посадочный материал. Черная смородина размножается легко зелеными черенками, горизонтальными отводками. Но самый простой способ на мой взгляд это размножение черной смородины одревесневшими черенками, о котором мы с вами сегодня и поговорим.

Основой вегетативного размножения является регенерация, то есть способность растения восстанавливать утраченные органы и ткани.

Размножение плодовых, ягодных и декоративных культур стеблевыми черенками (одревесневшими и зелеными) основано на биологической способности стебля к формированию придаточных корней.

Одревесневшими черенками можно размножать не только черную и красную смородину, но и облепиху, калину,

айву, алычу, а также некоторые клоновые подвои яблонь

и косточковых культур, декоративные культуры пузыреплодник, гортензию некоторые сорта роз и многие другие культуры.

Мы рассмотрим размножение одревесневшими черенками на примере черной смородины. Черна смородина размножается легко. Веточка, которая лишь коснется почвы, дает корешки и саженец вскоре готов. Ну а для размножения черной смородины одревесневшими черенками лучшее время — это вторая половина сентября – начало октября.

При вегетативном способе размножения полностью сохраняются свойства материнского растения, но при этом от материнского растения могут передаваться грибные и вирусные заболевания.

Поэтому для размножения выбираем молодой, здоровый, хорошо плодоносящий куст черной смородины. С этого куста срезаем хорошо вызревший однолетний побег. Затем эти побеги нарезаем на части, так, чтобы каждая часть имела по 4 почки. Нижний срез делаем под почкой косой, а верхний, поперек, см на 2 выше верхней почки. Для черенков лучше исключить верхнюю часть побега, как правило черенки с верхней части хуже приживаются. Подготовка черенков на этом заканчивается, сразу можно приступать к их посадке.

Почва для укоренения черенков должна быть перекопана и удобрена, место желательно затененное. Из органических удобрений лучше использовать перегной или компост, из минеральных фосфорные и калийные удобрения. Свежий навоз вносить не следует.

Черенки сажают наклонно, примерно под углом 45о, таким образом, чтобы над поверхностью почвы оставалась 1 почка и была направлена вверх, расстояние между черенками около 15 см. Даже если вам нужен один саженец черной смородины, посадите несколько черенков. Выход при таком способе размножения 90%, а бывает более, но в дальнейшем для посадки можно будет выбрать самый сильный саженец. Почву вокруг посаженного черенка необходимо уплотнить и произвести обильный полив, так соприкосновение почвы с черенком будет плотнее.

Весной вы увидите плоды своего труда, на черенках появятся молодые побеги. Подкормите их азотным минеральным удобрением, а осенью уже можно будет высаживать саженец на постоянное место.









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::. прочитало: 143 | автор: sadovod | Вчера, 11:03 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.