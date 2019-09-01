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::. Размножение чёрной смородины: самый простой способ | Ваш сад / Смородина
Размножение чёрной смородины: самый простой способ
Длительность получения максимального урожая черной смородины составляет около 7 лет после начала плодоношения. А без ежегодной обрезки этот срок сокращается до 5 лет, по этой причине садоводам необходимо обновлять кусты смородины, а для этого понадобится посадочный материал. Существуют разные способы размножения чёрной смородины: делением куста, зелеными черенками, укоренения ветки куста, но самый простой – одревесневшими черенками
Лучший срок заготовки и посадки черенков черной смородины в условиях средней полосы России — вторая половина сентября-начало октября.  В это время у растения наступает период покоя, почки не трогаются в рост. А при благоприятных условиях температуры и влажности почвы образуются корни.
Одревесневшие черенки заготавливают из хорошо развитых однолетних побегов. Затем из средней и нижней части побегов нарезают черенки с 4 почками. Нижний срез под почкой, верхний – над почкой.
Грядка готовится заранее, под перекопку вносим перегной, фосфорные и калийные удобрения. Если почва кислая, необходимо добавить в неё доломитовой муки Смородина хорошо отзывается на древесную золу, она раскисляет почву и имеет все необходимые элементы питания, кроме азота. Затем делаем небольшую бороздку и в ней на расстоянии 15-20 см втыкаем под углом 450 подготовленные черенки, таким образом, чтобы вторая почка сверху находилась над уровнем почвы, верхняя почка смотрела вверх, а две нижние находились в почве. Землю вокруг черенка обязательно необходимо уплотнить, чтобы не оставалось пустот между черенком и почвой, затем хорошо полить и замульчировать так, чтобы верхняя почка оставалась не тронутой. На этом вся работа над размножением черной смородины одревесневшими черенками в этом году заканчивается, Если несколько дней будет стоять сухая солнечная погода, то черенки лучше притенить, а можно и полить. Весной Вы увидите плоды своего труда.
Что необходимо знать: для укоренения черенков в большей степени растению требуется фосфор, во время роста зеленой массы (весна – начало лета) в большей степени растению нужен азот, во второй половине лета – калий, фосфор, микроэлементы необходимы во время всего вегетационного периода.
П. Соколов
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::. прочитало: 369 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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