Осенний марафон для грядок: готовим почву к новому сезону правильно

Привет, друзья-садоводы и огородники! Ну что, совсем скоро урожай будет собран, а банки закручены, чувство выполненного долга смешивается с легкой грустью? Самое время выдохнуть, но не расслабляться. Наш главный капитал — это не только то, что мы вырастили, но и сама земля. И осень — идеальное время, чтобы этот капитал восстановить и приумножить.

Многие думают, что работа на огороде заканчивается со сбором последнего кабачка. Как бы не так! То, что мы сделаем сейчас, определит успех всего следующего года.

Давайте разберемся, какие «угощения» приготовить для нашей земли осенью, чтобы весной она сказала нам спасибо пышной зеленью и богатым урожаем.

Один из вариантов: Не оставляйте землю голой!

Прежде чем говорить об удобрениях, скажу о главном. Голая промерзшая почва теряет структуру, из нее вымываются полезные вещества, ее структура разрушается. Первое, что желательно сделать после уборки урожая, — засеять грядки сидератами. Помните, что сидераты – это растения, которые тоже питаются. Перед их посевом внесите в почву все необходимые удобрения. Не беспокойтесь, все элементы питания сохраняться. Сидераты выберут часть их, а весной сидераты будут заделаны в почву вместе с поглощёнными элементами. Кроме того, сидераты выбирают питание из глубоких слоев почвы, и это питание в последствие попадает в корнеобитаемый слой. А теперь про «топливо».

1. Органика — наше всё

Осень — лучшее время для внесения свежего навоза и компоста. За зиму навоз частично перепревает, не будет обжигать корни будущих растений, а почвенная живность (дождевые черви, бактерии) минерализует элементы питания, превратит их в идеальную пищу для овощей.



- Навоз: Вносим только хорошо перепревший или полуперепревший конский, коровий навоз. Свежий можно вносить ТОЛЬКО под тыквенные культуры (огурцы, кабачки), которые будут расти на этом месте в следующем году. Норма — примерно 1 ведро (6–8 кг) на 1 кв. метр.

- Компост: Король удобрений. Он уже готов к работе, сбалансирован и абсолютно безопасен. Распределяем его по поверхности грядок слоем в 2–3 см. Можно и больше, кашу маслом не испортишь. Затем заделываем вместе с другими удобрениями.

- Куриный помет: Очень концентрированное удобрение. Его лучше использовать в виде водного настоя для подкормок летом, а осенью вносить с осторожностью, в небольших количествах (не более 0,5–1 кг на кв. м) и обязательно перемешать с другой органикой или почвой.2. Минеральная поддержка: фосфор и калий

Азотные удобрения (например, мочевину) осенью не вносят. Азот к весне будет вымыт из почвы. Наша цель — укрепить корневую систему и помочь растениям заложить цветочные почки на будущее. Для этого нужны два героя:



- Суперфосфат (простой или двойной): Фосфор отвечает за развитие корней и будущий вкус плодов. Гранулированный суперфосфат растворяется медленно, поэтому внести его осенью — идеальный вариант. К весне он как раз дойдет до нужной кондиции. Рассыпаем по инструкции производителя, обычно около 40–50 г на 1 кв. м.

- Сульфат калия (сернокислый калий): Калий повышает зимостойкость многолетних культур (если вы подкармливаете сад), укрепляет иммунитет всех растений и улучшает качество будущего урожая. Хлористый калий тоже хорош, но некоторые культуры (томаты, картофель) хлор не любят. Сульфат калия — универсальный и безопасный выбор. Норма — 20–30 г на 1 кв. м.

- О главном: фосфор и калий малоподвижны в почве. Все внесённые удобрения обязательно заделываются в почву перекопкой на штык лопаты.

Лайфхак: Отличное натуральное калийно-фосфорное удобрение — зола. Особенно если вы сжигали березовые дрова, ботву подсолнечника или солому. Литровая банка золы на 1 кв. метр — прекрасный осенний коктейль. Плюс зола богата всеми микроэлементами, без которых растения не смогут нормально развиваться, и зола немного раскисляет почву.

3. Раскислители: доломитовая мука и известь

Большинство наших почв склонны к закислению. Капуста, свекла, лук терпеть не могут кислую среду. Если вы давно не проверяли pH своей почвы, самое время — это исправить. Осень — лучший сезон для раскисления, потому что эти материалы работают медленно.



- Доломитовая мука: Мой фаворит. Она не только снижает кислотность, но и обогащает почву кальцием и магнием. Вносится под перекопку раз в несколько лет. Количество зависит от степени кислотности вашей почвы (читайте инструкцию на упаковке).

- Зола: Как я уже упоминал, она тоже отличный раскислитель, хотя действует мягче извести. Идеальный рецепт осенней заправки грядки (на 1 кв. м):

Представим, что мы готовим комплексное блюдо:

Берем пару ведер тачки компоста или перегноя. Добавляем стакан просеянной древесной золы. Всыпаем 2-3 столовые ложки суперфосфата. Все это хорошенько перемешиваем с верхним слоем почвы с помощью вил (лопатой переворачивать пласты нежелательно, чтобы не губить полезную микрофлору). Вот и все. Грядка накормлена. Теперь можно спокойно пить чай с малиновым вареньем и строить планы на новый сезон. Весной вам останется лишь слегка прорыхлить землю, высадить рассаду, посеять семена. Урожай будет обеспечен.

В. Сазонов













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