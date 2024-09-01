Обработка почвы в огороде осенью

Урожай собран, а вместе с урожаем из почвы вынесены необходимые растениям элементы питания. И чтобы в следующем году не остаться без урожая, необходимо восстановить плодородие почвы: внести все нужные элементы питания.

Необходимо учитывать, что каждая овощная культура требует своих почвенных характеристик: соотношения элементов питания в почвенном растворе, почвенной кислотности. А также при обработке почвы необходимо учитывать, количество внесенных и вынесенных элементов питания предшествующей культурой, плодородия почвы. В настоящее время для жизнедеятельности овощных культур доказана степень необходимости около двух десятков химических элементов, т.е. все эти элементы питания были вынесены из почвы и их необходимо восполнить.

Как?

Для этого осенью вносим фосфорные и калийные минеральные удобрения. Причем эти удобрения необходимо заделывать в корнеобитаемый слой перекопкой. Фосфор и калий малоподвижны в почве, элементы питания остаются в тех местах, куда мы их помещаем. Азотные удобрения быстро вымываются из почвы, поэтому их внесение мы перенесем на весну. А чтобы восполнить плодородие микроэлементами (растения потребляют их в маленьких дозах) осенью также вносим органические удобрения компост, перегной или под некоторые культуры - навоз.

Но повторю: необходимо учитывать, что каждая овощная культура требует своих почвенных характеристик.

Существуют и другие способы подготовки почвы к следующему сезону, например выращивание сидератов, но это уже другая тема.





Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»