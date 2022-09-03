

::. При осенней обработке почвы не делайте этих ошибок | Овощеводство При осенней обработке почвы не делайте этих ошибок

Осень — это пора сбора урожая и подготовки почвы к весенним и осенним посевам, о чем мы с вами уже много говорили. Всё очень просто, необходимо внести удобрения, можно посеять сидераты. Но вот ошибки, допущенные при подготовке почвы в осенний период, могут свести на нет все наши старания, а порой нанести вред огороду и окружающей среде. Именно об ошибках, которые чаще всего совершают садоводы и огородники при подготовке почвы мы сегодня с вами и поговорим.

Восстановление плодородия почвы после сбора урожая является важной и необходимой задачей огородника. Один из законов земледелия, а именно закон Возврата гласит: Вещество и энергия, отчужденные из почвы с урожаем, должны быть компенсированы (возвращены в почву) с определенной степенью превышения. При том другой закон земледелия, закон минимума утверждает, что величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме.

Из этих законов следует, что необходимо восстановить плодородие почвы после сбора урожая, при том внести все необходимые элементы питания. Недостаток хотя бы одного, пускай даже микроэлемента будет существенно снижать урожай, даже при наличии всех других элементов питания и оптимальных световых и температурных условий.

Порой огородники для восстановления плодородия почвы вносят осенью минеральные комплексные удобрения, например азофоску. Но внесение легкорастворимых удобрений в почву осенью бесполезно для будущего урожая и вредно для окружающей среды. К весне элементы питания вымываются из почвы, лишь загрязняя грунтовые воды. По этой же причине осенью не вносят азотные минеральные удобрения. Осенью вносят в почву фосфорные, калийные минеральные удобрения, и органические: навоз, компост, перегной и другие. Притом фосфор сохраняется к весне в полном объёме, незначительная часть калия может быть вымыта из почвы.

Рассыпание по поверхности почвы фосфорных и калийных удобрений также является ошибкой и может нанести лишь вред плодородию почвы. Фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве. Гранулы остаются в том месте, куда мы их определяем. Поэтому удобрения равномерно рассыпаются по поверхности почвы, затем почва перекапывается на штык лопаты.

Но ошибки на этом не заканчиваются.

Элементы питания, содержащиеся в удобрениях, могут быть недоступны растениям, даже при правильном внесении удобрений в почву.

Интервал кислотности почв, при которой произрастают овощные культуры, находится в пределах pH от 4,5 до 7,5. но для большинства растений в огороде подходит интервал pH от 6 до 7. При низких значениях рН затрудняется поглощение растениями питательных элементов, даже при достаточном количестве их в почве, снижается активность многих микроорганизмов, а соответственно замедляется разложение растительных остатков.

Снижение кислотности почвы проводят известкованием. Под перекопку вносят известь или доломитовую муку. Но пренебрегать этим фактором нельзя, это также является серьёзной ошибкой, которая приводит к существенному снижению урожая. Растения, которые наиболее отзывчивы на известкование – это свекла столовая, капусты белокочанная, цветная, чеснок, лук, сельдерей, пастернак, шпинат. Известкование проводят раз в 4-5 лет.

А вот внесение извести совместно с фосфорными удобрениями является очередной ошибкой. При совместном внесение известковых и фосфорных удобрений часть фосфора переходит в труднодоступную для растений форму. В год внесения известковых удобрений внесение фосфорных минеральных удобрений лучше перенести на весну.

Следующей серьёзной ошибкой при обработке почвы является несоблюдение норм внесения удобрений. Избыток элементов питания также вреден растениям, как и их недостаток. Так при избытке калия затрудняется поступление в растение азота. Повышенные дозы фосфора в почве могут затруднять поступление в растения калия, железа, цинка, меди. Растения при избытке фосфора быстро стареет.

Но и не следует забывать о микроэлементах. Я уже говорил ранее, что один из законов земледелия, а именно закон минимума утверждает, что величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме. При недостатке любого элемента питания, в том числе и микроэлемента урожай будет определяться именно этим фактором. Микроэлементы также необходимы растениям, как и макроэлементы, но в меньших количествах. Ежегодное внесение в почву органических удобрений и древесной золы могут решить эту проблему.

И о сидератах.

Если вы решили посеять сидеральные культуры, то необходимо понимать, что сидераты – это растения, которые также требуют питания. Перед посевом сидератов необходимо внести удобрения. Сидераты угнетают рост сорняков, выносят элементы питания из более глубоких слоев, сдерживают их вымывание из почвы. А на корнях бобовых культур азотофиксирующие бактерии поглощают азот из атмосферного воздуха. Все поглощенные элементы питания попадают в корнеобитаемый слой при заделке сидератов в почву. Не заделанные в почву сидераты не восстанавливают плодородия почвы, а лишь обедняют её.







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::. прочитало: 168 | автор: sadovod | Вчера, 12:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.