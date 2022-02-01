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::. Существуют ли «чудотворные» удобрения? | Удобрения
Существуют ли «чудотворные» удобрения?
Как часто листая страницы интернета, вижу статьи или видеоролики с названиями «Клубника будет расти как сумасшедшая, если внесете ложечку этого удобрения» или «Вы устанете собирать урожай томатов, если внесете это».

Так существуют ли «чудотворные» удобрения, которые способны в разы повысить урожай?
Давайте разбираться. А чтобы наши доводы были убедительны, будем черпать информацию не из сомнительных источников, а из Законов земледелия, которые являются теоретической и практической основой растениеводства.

Закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений гласит: «Все факторы жизни растений абсолютно равнозначимы и незаменимы». Согласно этому закону, растению необходим приток всех факторов жизни в необходимых количествах на протяжении всей жизни, ни один из факторов не может быть заменен другим. Тепло не может заменить свет, фосфор не может компенсировать любой из макро и микроэлементов. Отсутствие любого фактора, в том числе отсутствие любого элемента питания может привезти к гибели растения, а максимальный урожай возможно получить только при поступлении в течение жизни растения всех факторов в необходимых количествах.
Из этого делаем вывод: ложечка удобрений может значительно повысить урожай только в том случае, если элементы питания, находящиеся в этой ложечке удобрений необходимы растению в данный период и в данных количествах, и их как раз недостает в этот период в почве.
Во всех других случаях вред от внесенной ложечки удобрений неизбежен. Избыток любого элемента питания в почве вреден растением также, как и их недостаток.

Другой закон, закон «Закон возврата», который сформулирован в XIXв немецким ученым Ю. Либехом гласит «Вещество и энергия, отчужденные из почвы с урожаем, должны быть компенсированы (возвращены в почву) с определенной степенью превышения».
Удобрения органические или минеральные - необходимый атрибут земледелия. Внося удобрения в почву, важно знать его состав и применять только в тех случаях, если в этих элементах питания нуждаются растения. Только в этом случае удобрения действительно будут «чудотворные».
Г. Соколов



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::. прочитало: 102 | автор: sadovod | Сегодня, 12:44 | Комментариев 0 |
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