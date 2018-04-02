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::. Свет – регулятор процесса жизнедеятельности растений | Овощеводство
Свет – регулятор процесса жизнедеятельности растений
Свет - один из наиболее действенных факторов внешней среды, регулирующих процессы жизнедеятельности растений на протяжении всего их жизненного цикла. Уже в появившемся проростке существуют вполне сформированные системы, способные воспринимать действие света разной интенсивности и качества. Проросток всегда ориентируется в сторону источника света. С появлением семядольных листьев начинают формироваться органы светового питания для осуществления фотосинтеза. Растения с первых дней жизни не безразличны к длине светового дня, реагируя на него ускорением или замедлением формирования генеративных органов. Все эти системы и процессы связаны друг с другом. В порядке упоминания они носят названия: фотоморфогенез, фототропизм, фотосинтез и фотопериодизм.
Качественная и количественная стороны света и фотопериодический режим выращивания являются главными регулирующими факторами, определяющими суточный ход так называемых биологических часов и всех других физиолого-биохимических процессов в растениях. Свет может быть регулятором соотношения скорости роста и развития органов растений, изменения их морфологических и анатомических признаков и структур, перехода к репродуктивным процессам и конечного итога выращивания культур - урожая.
Существующее в науке и практике понятие «усвоение лучистой энергии растением» подразумевает ее накопление в растительных клетках и тканях в виде энергии связей и химических соединений. Эта энергия составляет всего от 1 до 5% всей поглощаемой растением энергии.
В процессе эволюции, постепенного отбора человеком и приспособления диких видов в культуру, последующего многократного отбора нужных образцов из окультуренных растений еще до сознательного селекционного процесса овощные растения приспособились к существующим природным факторам.
Биологический эффект приспособления растений к действию лучистой солнечной энергии - это формирование ими (с последующей передачей по наследству) таких внутренних структур и такой оптической системы листьев, которая обеспечивает каждой культуре возможность оптимального и одновременно максимального поглощения света.
Количество поглощенной растением световой энергии определяется в целом ее интенсивностью, определенным составом спектра, длительностью воздействия, свойством листьев поглощать свет (коэффициентом поглощения), размерами листовой или ассимиляционной поверхности, ориентацией листьев.
Поглощение ФАР овощными культурами составляет в среднем около 85%. Количественные различия между видами не превышают 2-3% в области максимумов и 4-5% в области минимумов поглощения. Эта часть солнечной радиации поглощается в основном пигментами клеток - хлорофиллом и каротиноидами. В формировании активных хлоропластов обязательно участвует синий свет.
Хлорофилл лучше всего поглощает лучи красной и синей частей спектра. Он полнее использует свет слабый (утренний) и при облачности. Хуже им воспринимается свет при высоком солнечном стоянии, когда в спектре больше желто-зеленых лучей. Более того, прямые солнечные лучи иногда могут быть опасными для растений, так как при их избытке хлорофилл разрушается.
По мере снижения высоты солнцестояния снижается доля прямой и увеличивается доля рассеянной радиации. Но прямая при этом обедняется сине-фиолетовыми и ультрафиолетовыми лучами, обогащаясь оранжево-красными.
Прямая солнечная радиация используется только частью листьев, на которые она непосредственно попадает. Рассеянная же радиация доходит до всех листьев: у тепличных культур на шпалере - до самых нижних. Отсюда вытекает особое значение своевременной и правильной обрезки растений, чтобы не только рассеянный свет мог охватывать всю ассимиляционную поверхность листьев, но и прямой свет падал на большую их площадь.
При безоблачном небе роль рассеянного света сводится к минимуму, а в облачную погоду она становится для растений основной.
Развитие растений определяется интенсивностью света и длиной светового дня.
В течение вегетации каждое овощное растение попадает в изменяющиеся световые условия. При плавном изменении длины светового дня и величины освещенности у растений не возникает особых неприятностей в жизнедеятельности по наследственным привычкам или селекционным особенностям. Вред наносят только длительные проявления неблагоприятных световых условий и их резкие изменения в сочетании с другими факторами окружающей среды.
Э. Феофилов,
засл. агроном России
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