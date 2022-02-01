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::. Почему плохо плодоносит крыжовник (пять основных причин) | Крыжовник / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Почему плохо плодоносит крыжовник (пять основных причин)
Бывает так, что куст прекрасно плодоносит, но в какой-то сезон урожай скромный. И причинами этого могут быть возвратные весенние заморозки. Нет сами кусты крыжовника не страдают от заморозков, в зимний период переносят морозы до -25-30оС,  а вот если возвратные заморозки застали куст в период цветения, то цветки могут погибнуть и осыпаться. Притом бутоны гибнут при температуре –3 оС, раскрывшиеся цветы – при –2 оС, и естественно урожай будет или очень скудный или никакой. В случае ожидаемых заморозков садоводы обычно обильно поливают из лейки само растение и почву под ним. Затем кусты накрывают пленкой, закрепляя ее от ветра.
На одном месте при хорошем уходе крыжовник может расти и давать урожай в течение 20 и даже 30 лет, а иногда и больше. Но наибольшая продуктивность крыжовника наблюдается в течение 12-15 лет.
Чтобы увеличить продолжительность жизни куста крыжовника необходим правильный уход и ежегодная обрезка, формирование куста. После посадки крыжовник начинает плодоносить на 2–3-й год, а на 4–5-й год вступает в промышленное плодоношение. По характеру ветвления побегов, и побегопроизводительной способности сорта делят на две группы.
К первой группе относятся сорта, образующие много прикорневых побегов с сильным ветвлением, ко второй группе относятся сорта, образующие умеренное количество прикорневых побегов.
Обрезка этих двух групп несколько различна, но общие правила одни: вырезают наиболее старые ветви, а взамен оставляют несколько сильных нулевых побегов, т. е. новых побегов, которые выросли из почек, размещавшихся на подземных стеблевых частях. А также вырезают слабые, лежащие, поломанные и ветви, пораженные болезнями. Правильная обрезка продлит жизнь и плодоношение куста, но замена в конце концов необходима. Тем более самостоятельно получить посадочный материал крыжовника не сложно. Размножают крыжовник горизонтальными, вертикальными отводками, зелеными о одревесневшими черенками.

Следующей причиной слабого плодоношения крыжовника является недостаток элементов питания.
Притом в почве должны находится все необходимые микро и макроэлементы. Ни один элемент питания не может быть заменен другим. Как утверждает один из законов земледелия, а точнее закон минимума, величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме. Проще объяснить это можно следующим образом: допустим для растения созданы все необходимые условия: температурный, световой режимы, все элементы питания находятся в почве в необходимых количествах и пропорциях, но отсутствует какой-либо из микроэлементов, например молибден. Так вот урожай будет определятся именно этим уровнем, т. е. урожая не будет. Но сразу скажу, что микроэлементы необходимы растениям в мизерных дозах. И если ежегодно осенью вносить органические удобрения, например компост, то о недостатке микроэлементов можно забыть, а вот о наличие макроэлементов необходимо позаботится.
Для этого при посадке саженца вносят в почву органические удобрения - перегной, компост или сапропель, а также фосфорные и калийные минеральные удобрения. При правильной заправке посадочной ямы удобрениями, фосфорных и калийных удобрений должно хватать на первые 3-4 года. Подкормка азотными минеральными удобрениями производится ежегодно весной.  Через 3-4 года осенью под перекопку вносят органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные, а весной продолжают вносить азотные удобрения.
Сторонники органического земледелия применяют в качестве удобрений компост, перегной и золу. Но золу следует применят для подкормок крыжовника в ограниченных количествах. Зола раскисляет почву, а оптимальная кислотность почвы для крыжовника pH впределах 5,2-5,5.

Необходимо знать, что у крыжовника закладка цветочных почек происходит сразу после сбора урожая, что определяет урожай следующего сезона. К этому периоду необходимо создать кустам наиболее благоприятные условия и следить, чтобы почва не пересыхала. В жаркую, засушливую погоду необходимо в этот период произвести обильный полив.
Большой ущерб урожаю наносят болезни и вредители крыжовника. Крыжовниковый пилильщик за несколько дней может уничтожить все листья на кустах. В результате растения на зиму уходят ослабленные, морозостойкость куста резко снижается и в лучшим случае вы лишитесь урожая следующего года. Крыжовник страдает и от других вредителей, это крыжовниковая побеговая тля, огневка крыжовниковая, крыжовниковая пяденица. Необходимо следить за состоянием ягодных кустарников и при необходимости производить обработку специальными препаратами.  
Наносят вред урожаю и болезни крыжовника: сферотека или мучнистая роса, большую опасность представляет антракноз. При заболевании антракнозом урожай текущего года уменьшается на 30 %, а следующего года на 50–80 %.
Меры борьбы— сбор и уничтожение опавших листьев, вырезание и сжигание частей растения, наиболее сильно повреждённых антракнозом; опрыскивания 1-процентной бордоской жидкостью.

И еще один небольшой совет, который поможет увеличить урожайность крыжовника. Крыжовник является самоплодной культурой, но при перекрестном опылении урожайность крыжовника и качество ягод значительно повышаются. Постарайтесь в своем саду выращивать не один, а два или более разных сортов. Это повысит урожай и увеличит ассортимент крыжовника на вашем столе.





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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 09:30 | Комментариев 0 |
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