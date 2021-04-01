





::. Крыжовник не цветет и не плодоносит. Что делать? | Ваш сад / Крыжовник Крыжовник не цветет и не плодоносит. Что делать?

Обрезку крыжовника начинают сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки его из питомника, вызвать развитие сильных боковых разветвлений и ускорить формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. У саженца обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитые почки. Во второй и последующие годы у крыжовника гибридных и американских сортов формируют крону с открытым центром. Летом второго года скелет растения должен иметь четкие очертания. В июле укорачивают все ненужные побеги до 10 см, не трогая проводники. Следующей весной проводники укорачивают наполовину, а обрезанные прошлым летом побеги – до 5 см. Удаляют все отмершие, больные или поврежденные ветви. Летом обрезают ненужные боковые побеги до 10 см, чтобы облегчить снятие ягод. К концу третьего года формирования куст должен иметь 18-22 разновозрастные ветви. У европейских сортов в первый год оставляют 3-4 наиболее мощных побега, и каждый год добавляют столько же. При такой агротехнике, естественно, куст не может вырасти очень высоким, как заявляет автор вопроса. Следовательно, куст не обрезали, запустили. Такой крыжовник, как правило, загущен прикорневыми побегами, верхушки поникающих ветвей у него не только касаются земли, но и укореняются.



Что необходимо сделать?

1. Ранней весной надо удалить прикорневые побеги, проредить конкурирующие ветви, чтобы облегчить снятие ягод, и укоротить все поникающие ветви. После этого растение будет обильно плодоносить на необрезанных прошлогодних приростах. Как только плодоношение закончится, эти приросты удаляют, чтобы стимулировать образование молодых побегов.

2. Исключить из системы удобрений азотсодержащие минеральные компоненты.

3. Подкормки применять только жидкие, с обязательным включением калия.

4. В засушливое время применять регулярные поливы.

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::. прочитало: 167 | автор: sadovod | 28 апреля 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.