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::. Осенняя и весенняя посадка крыжовника | Ваш сад / Крыжовник
Осенняя и весенняя посадка крыжовника
КРЫЖОВНИК. Сажать его следует осенью или ранней весной, до распускания почек. При осенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, лучше, чем весной. В сухое лето прироста вообще может не быть. Поэтому в засушливое лето нужно следить за поливами новосадок. Для посадки в сад выбирают сортовые здоровые саженцы с хорошо развитой мочковатой корневой системой 25—30 см и надземной частью из 3—4 сильных побегов.
Перед посадкой обрезают поврежденные корни саженцев, затем укорачивают их до 20 см. Приживаемость саженцев увеличивается, если корни перед посадкой обмакнуть в глиняную болтушку. Садовод должен стремиться, чтобы корни саженцев не подсыхали на солнце. При посадке растение опускают в яму, Яму заполняют питательной почвой, корни тщательно расправляют так, чтобы они не переплетались и не загибались кверху, и засыпают землей, почву вокруг кустов утаптывают ногами, или тщательно поливают, чтобы между корнями не было пустот. Саженцы крыжовника сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в до посадки на постоянное место, прямо или чуть наклонно.
 При этом засыпанная часть основания побега, даст вскоре дополнительные корни. После посадки крыжовника у саженцев коротко обрезают побеги, чтобы на поверхности почвы осталась надземная часть высотой 12—15 см. Тем самым быстрее формируется куст. Весной и в первое лето важно следить за частыми поливами посадок, рыхлением и мульчированием почвы.
Ягодные культуры отличаются высокой зимостойкостью, урожайностью и хорошими вкусовыми качествами ягод. Они должны занять достойное место в любительских садах нашей области.
В. ПОНОМАРЕНКО, доктор биологических наук
Газета «САДОВОД»





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::. прочитало: 104 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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