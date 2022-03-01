Обработка почвы в теплице

И так урожай осенью был собран, с урожаем вынесено большое количество элементов питания. Чтобы урожай радовал и в этом сезоне, необходимо восстановить плодородие почвы, и провести её обеззараживание, особенно, если в теплице из года в год возделывается одна и та же культура, например, томаты.

Все эти процедуры, а именно восстановление плодородия почвы и обеззараживание, правильнее проводить в два этапа: осенью, после сбора урожая и весной перед посевом семян или посадки рассады в теплицу.

Осенью, после сбора урожая тщательно из почвы убирают все растительные остатки, моют покрытие теплицы: стека или поликарбонат. А если растения были поражены какими-либо болезнями, то не лишним будет снять верхний слой почвы, см 5, и заменить его на здоровый. Это надо сделать обязательно, если в следующем году планируется посадка той же культуры.

Восстановление плодородия почвы можно произвести непосредственно внесением удобрений, или посадкой сидератов.

Сидераты (зелёные удобрения) — растения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения её структуры, обогащения элементами питания, в первую очередь азотом и угнетения роста сорняков.

В качестве сидератов используют в первую очередь бобовые: горох, люпин, клевер, бобы, фасоль, и др. Из злаковых культур используют пшеницу, рожь, ячмень и овёс.

В качестве сидератов используют также крестоцветные: горчицу белую (английская), горчица сизую (сарептская), рапс и др культуры.

Перед посевом сидератов в почву вносят удобрения, а именно, органические: компост или перегной, а также минеральные азотные, фосфорные и калийные. Семена сеют вразброс, заделывают в почву и производят полив.

Сидераты выбирают из почвы элементы питания и накапливают их в тканях растения. Сидераты должны успеть нарастить крепкую вегетативную массу. После чего, их скашивают и заделывают в почву поздней осенью или весной. После их разложения почвенной микрофлорой, элементы питания становятся доступными для растений. Сидераты можно сеять и ранней весной, но заделка их в почву производится не позднее, чем за 2 недели до посева или посадки рассады основной культуры.

Восполнить плодородие почвы без сидератов можно прямым внесением в почву удобрений. Осенью под перекопку вносят органические удобрения. Под томаты - компост или перегной, под огурцы - навоз, перегной или компост, а также минеральные фосфорные и калийные удобрения. Удобрения рассыпаются по поверхности почвы и равномерно заделываются перекопкой. Весной вносят азотные минеральные удобрения.

Если осенью обработка почвы не производилась, и никакие удобрения не вносились, весной вносят органические удобрения, а также минеральные азотные, фосфорные и калийные.

Причиной неудач в выращивании овощных культур может быть кислая почва. Показатель кислотности pH почвы можно замерить специальными приборами или с помощью лакмусовой бумаги. Томаты хорошо себя чувствуют в широком диапазоне почвенной кислотности, где pHот 5,5 до 7, оптимальная кислотность для выращивания огурцов pH6,5 – 7. Если показатели кислотности почвы ниже, то осенью вносят под перекопку известь или доломитовую муку. Но в год внесения извести или доломитовой муки внесение фосфорных минеральных удобрений переносят на весну. При совместном внесении фосфорных удобрений и извести, часть фосфора переходит в недоступную для растений форму.

Хороших вам урожаев!



П. Соколов



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