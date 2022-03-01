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::. Рассада томата: сроки посева, подготовка семян, посев | Овощеводство / томаты
 Рассада томата: сроки посева, подготовка семян, посев
Посев семян томата на рассаду и выращивание рассады во многом схожи с выращиванием рассады других культур.
Подготовка почвы, обработка семян и сам посев.
Различны лишь сроки посева, некоторые требования к температурному, влажностному режимам, к кислотности почвы. Однако начальный период вегетации растения очень важен для дальнейшего развития и в конечном счете для получения урожая. Поэтому необходимо создать близкие к оптимальным условия.
Прежде чем приступить к посеву семян на рассаду, необходимо определить сроки посева, приобрести семена и почвогрунт.

Сроки посева
Семена томата сеют на рассаду за 65-70 дней до высадки на постоянное место. А вот на постоянное место высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до 15-16оС. У нас под Санкт-Петербургом высадку рассады в необогреваемые теплицы производят в начале июня. Конечно, если Вы проживаете на даче и в случае угрозы возвратных заморозков сможете предпринять меры по спасению рассады, то возможны и более ранние сроки высадки рассады в теплицу, а соответственно и сроки посева на рассаду.
Итак, если вы запланировали высадку рассады в теплицу на 5 июня, то посев семян необходимо произвести в самом конце месяца с 27 марта по 1 апреля.  Если выращивание рассады планируется с пикировкой, то посев производят на неделю раньше с 20 по 26 марта, напомню, при планируемой высадке рассады в теплицу 5 июня.

Требования к почогрунту.
Томаты хорошо растут в широком интервале кислотности почв, где рН от 5,5-7,0. Томатному растению с момента всходов необходим в большей степени фосфор - для лучшего роста корней и быстрого образования первой цветочной кисти.
Рассадный грунт для томатов может состоять из верхового торфа, с добавками к нему речного крупнозернистого песка и компоста или перегноя. Торф должен быть заранее известкован, и дано полное минеральное удобрение и всё равномерно перемешано.

Обработка семян
Семена, обработанные производителем и помещенные в питательную оболочку (дражированные семена) сеют сухими без дополнительной обработки. Остальные семена желательно обработать: провести обеззараживание, обработать микроэлементами и можно прорастить.
Обеззараживание (протравливание против возможных вирусов) можно провести в 1 %-м растворе марганцовки в течение 20 мин. При этом часто случается задержка обычных сроков всходов на один или даже двое суток.
После такой обработки семена промывают проточной водой.
В продаже в настоящее время имеются специальные препараты для обеззараживания семян. Концентрация и время обработки указаны на упаковке. Я для этих целей пользуюсь раствором серебромедина.
Следующая процедура – обработка микроэлементами. Хорошим, проверенным способом обработки семян является обработка семян в настое золы. В золе имеются все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота. Для обработки семян берут 1 ст. л. золы на пол-литра воды, перемешивают и настаивают сутки.
Затем в полученный раствор погружают в марлевом мешочке семена томата на 4-5 ч. После этой процедуры семена пропитываются необходимыми элементами питания, после их не промывают, а приступают к посеву или к проращиванию.
Для того, чтобы пробудить семена, им необходимы тепло, влага и воздух.
Семена, посеянные во влажную (не переувлажненную) теплую почву, получают всё необходимое для прорастания, и в них запускаются сложные биохимические процессы.
Иногда семена проращивают предварительно перед посевом, для этого их помещают во влажную ткань, ткань с семенами убирают в полиэтиленовый мешок и помещают в теплое место, где температура воздуха 22-26 оС. Получив тепло, влагу и воздух семена пробуждаются, появляются ростки.

Посев семян производят в персональные горшочки или мешочки, а также в общую посадочную тару, из которой в дальнейшем производят пикировку сеянцев.
Тару заполняют почвосмесью. Слой почвы должен быть не менее 6 см, если посевы производят в общую тару с последующей пикировкой, и 8-10 см, если рассада будет расти сразу в персональной таре.
Почву перед посевом поливают.
Семена можно помещать в бороздки или разложить по поверхности на расстоянии 1,5- 2см друг от друга и присыпать почвой слоем 1 -1,5 см. И снова полить.
Постарайтесь, чтобы глубина посева семян была одинакова.
Сеянцы, которые взойдут первыми, дадут самый большой урожай, их необходимо оставить для дальнейшего выращивания. Но при неравномерной заделке семян в почву всходят в первую очередь не самые сильные, а те, семена, которые были менее заделаны в почву.
Посев произведен. Важно, чтобы почва во время прорастания семян была все время влажной. Для этого тару с посевами накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет. Температура почвы для прорастания семян необходима в пределах 20 - 25оС. Наличие или отсутствие света при прорастании семян не имеет никакого значения, но как только появляются первые всходы, рассаду выставляют на светлое место, а температуру воздуха снижают на первую неделю до 17-18оС. Снижение температуры в этот период стимулирует развитие корешков и предотвращает вытягивание рассады.
В следующий раз мы поговорим об уходе за рассадой, о пикировки и высадки в теплицу.



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::. прочитало: 177 | автор: sadovod | Вчера, 09:18 | Комментариев 0 |
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