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::. Рассада перца: сроки посева, подготовка семян, посев | перец / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Рассада перца: сроки посева, подготовка семян, посев
Выращивание рассады различных культур во многом схожи, но каждая культура предъявляет свои требования к условиям выращивания, а именно: к температурным, световым, влажностным режимами, к уровню pH почвы. И лишь создание оптимальных условий приводит к положительным результатам, к получению, в конечном итоге высокого урожая.
Давайте обо всем по порядку: прежде, чем приступить к посеву семян на рассаду, необходимо приобрести семена, подготовить грунт для рассады и определить сроки посева.
Для рассадного грунта под перец рекомендуют верховой торф с предварительным известкованием и заправкой удобрениями с макро- и микроэлементами, или смесь из торфа, перегноя, дерновой земли, песка с добавкой суперфосфата или золы. Перец может расти на любом тепличном грунте. Оптимальная кислотность почвы pH 6-7. Но лучшим грунтом считается грунт, который близок по своим параметрам, к почвогрунту в теплице, где будет произрастать он после высадки на постоянное место. Если рассадное растение из лучших условий попадает в худшие, то период адаптации будет долгим.

Когда сеять семена?
Сроки посева семян на рассаду в первую очередь зависят от сроков высадки рассады на постоянное место. Сладкий перец по своему происхождению (тропическая Америка) - культура с высокими требованиями к теплу и влаге.
  Перец более теплолюбивая культура, чем томат. Для нормального развития перца среднесуточная температура воздуха должна составлять 21° С, днем 24-28°С, ночью 18-20°С. Если ночью температура снижается до 14° С, то рост перцев прекращается, а цветки и молодые побеги осыпаются. При малейших заморозках растения перца погибают. Поэтому у нас в Ленинградской области высаживают рассаду перцев в неотапливаемые теплицы число 10 июня. Но высадка рассады на постоянное место зависит, прежде всего от региона и оснащенности теплицы. В зависимости от этих условий каждый огородник сам определяет сроки высадки рассады в теплицу. А определив сроки высадки, можно рассчитать сроки посева семян на рассаду.
 Раннеспелые сорта и гибриды обычно сеют за 65 дней, среднеспелые за 65-70, а позднеспелые за 75 дней до посадки на постоянное место. Но если вы выращиваете рассаду перцев с пикировкой, то необходимо прибавить к этим цифрам еще дней 10.
Сроки посева семян на рассаду необходимо соблюдать. Переросшая рассада дольше приживается при высадке на постоянное место, в большей степени подвержена заболеваниям. А при запоздалом посеве семян рассада приживается быстрее, но не удаётся получить максимально возможного забега.

Рассчитали? Тогда придерживаясь этих сроков, приступаем к посеву.
Если семена дражировочные, покрыты питательной оболочкой, то такие семена сеют сухими, без каких-либо обработок. С остальными семенами не помешает провести процедуры обеззараживания, обработку микроэлементами и проращивание семян. Даже в лучших по внешним признакам семенах возможны скрытые внутренние дефекты: вирусная инфекция, недостаток составных биохимических веществ, недостаточная энергия прорастания. Для обеззараживания существуют специальные препараты. Я предпочитаю обработку семян раствором серебромедина. Пропорции и время обработки указаны на упаковках препаратов.

 Следующая процедура – обработка микроэлементами. Также в продаже для этих целей имеется много разных препаратов. Из народных способов обработки можно порекомендовать обработку семян в настое золы. Для этого берут 1 ст. л. золы на пол-литра воды, перемешивают и настаивают сутки.
Затем в полученный раствор погружают в марлевом мешочке семена перца на 4-5 ч. После этой процедуры семена не промываю, а приступают к проращиванию. Для проращивания семян необходимы тепло, влага и воздух. Ошибку допускают начинающие огородники, которые помещают на проращивание семена в ёмкость с водой. В этих условиях семена получают влагу, тепло, но доступ воздуха к семенам будет затруднен. Поэтому семена надо завернуть во влажную ткань и поместить в теплое место. Я это делаю следующим образом: влажную ткань размещаю на блюдце, на неё выкладываю семена, накрываю семена и помещаю их в полиэтиленовый пакет, который предотвратит испарение влаги. Ёмкость с семенами помещают в теплое место, где температура воздуха будет 23-28оС.
Ростки появляются через пару дней, приступаем к посеву.
Рассаду перцев выращивают с пикировкой и без пикировки. В зависимости от этого посев производят сразу в персональные тары, или в общую, но и в том и другом случаях обязательно должны быть дренажные отверстия.
Тару заполняем почвосмесью. Если посев производится в персональную тару, слой почвы должен быть не менее 8-10 см, если в общую, то достаточно 5-6 см.
Почву поливают.
Семена можно помещать в бороздки глубиной 1 см, или разложить по поверхности на расстоянии 1,5- 2см друг от друга и присыпать почвой слоем 1 см. Вновь аккуратно, производят полив, можно опрыскиванием.
Очень важно, чтобы глубина заделки семян была одинакова.
Почему? Сеянцы, которые взошли первыми имеют дают в дальнейшем самый большой урожай. Но при неравномерной заделке семян в почву всходят в первую очередь не самые сильные, а те, семена которых были менее заделаны в почву.
Тару с посеянными семенами накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовые пакеты и убирают в теплое место, где температура воздуха 24-26оС. В период прорастания семян важно их не запарить повышенной температурой и влажностью грунта, но и ни в коем случае не подсушить верхний слой. Через 7-12 дней начнут появляться всходы. При первых всходах тару с посеянными семенами необходимо выставит на светлое место, где температура воздуха в светлое время - 20-25°С, в темное время суток - 18-20°С.






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::. прочитало: 109 | автор: sadovod | Сегодня, 09:13 | Комментариев 0 |
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