Рассада огурца: от посева до высадки в грунт

Огурцы можно выращивать и безрассадным способом. При этом растения, выращенные из семян в теплице и в открытом грунте дольше плодоносят, реже подвергаются заболеваниям. Но для получения раннего урожая огурцы можно выращивать и через рассаду.

Очень важно соблюдать сроки посева семян на рассаду. Сеют семена огурца на рассаду примерно за месяц до высадки на постоянное место. А высадку рассады на постоянное место производят, когда минует угроза возвратных заморозков. В средней полосе России это начало июня.

Сеют семена огурца сразу в персональную тару: в горшочки, мешочки и т.д. Объем посадочной тары – 300-400 г. Пикировку огурцы переносят плохо, и как правило, рассаду огурца выращивают без пикировки.

Тару заполняют почвосмесью приготовленной заранее.

Один из рецептов почвосмеси:

2 части перегноя или компоста, 2 части дерновой земли, 1 часть речного крупного песка. На ведро почвосмеси добавляют стакан древесной золы.

Если семена обработаны производителем, помещены в питательную оболочку, то их сеют сухими. Если семена не обработаны, то желательно провести процедуру обеззараживания, обработку микроэлементами. Для обеззараживания в настоящее время в продаже имеются специальные препараты. Я обеззараживаю раствором серебромедина. На всех препаратах указаны нормы раствора и время обработки.

Далее семена желательно поместить в раствор микроэлементов. Из народных рецептов лучшим является настой древесной золы. Столовая ложка древесной золы на 1 л воды. Настаивается сутки, и семена в марлевом мешочке помещаются в этот настой на 2-3 часа. После этой процедуры семена не промываются, а производится посев.

В тару, заполненную почвой на глубину 1 см, сеют семена по 2 – 3 штуки.

Зачем по 2-3 шт.?

Дело в том, что максимальный урожай дают те растения, всходы которых появились первыми. Их мы и оставляем для дальнейшего развития. Остальные аккуратно ножницами обрезаем. Выдергивать их не желательно, так как можно повредить корень лидера.

Уход за рассадой огурца простой: правильные поливы, температурный и световой режимы. Поливать рассаду огурца необходимо обильно, чтобы промочить весь объем посадочной тары. Следующий полив производят, когда почва еще остается немного влажной.

Подкормку рассады огурца можно и не производить, если почва подготовлена и в неё внесены все необходимые элементы питания.

Оптимальная температура воздуха в ночное время суток 15-18оС, в светлое время 20-25оС.

Света обычно бывает достаточно, если рассада выращивается на подоконнике южной ориентации.

Если все правила соблюдаются, то рассада вырастает крепкой и через 25-30 дней готова к высадке.

Готовая рассада должна иметь 3-4-5 листьев. Но если погодные условия позволяют, то ее можно высаживать и с 1-2 настоящими листочками. Дней за 10 до высадки рассады, её надо закалять: выносить на балкон или лоджию. Но следите, чтобы температура воздуха не была ниже 12-14оС.

Высадку рассады в теплицу производят, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва прогреется до 14-18 оС.

Рассаду высаживают из расчета 3-4 растения на 1 м кв. заглубляя в грунт, оставляя 0,5 см под семядольными листочками. О дальнейшем уходе мы поговорим в следующий раз.

П. Соколов













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