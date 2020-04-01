Рассада огурцов: как выращивать, сорта и гибриды

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В России трудно найти место, где бы не выращивали огурец. В Северо-Западном регионе этот теплолюбивый овощ выращивают преимущественно в теплицах и под простейшими пленочными укрытиями. Культура скороспелая, ее можно выращивать посевом семян в грунт на постоянное место или используя рассаду. Огородникам целесообразно использовать оба способа: для получения раннего салатного огурца выращивать через рассаду, для соления и консервирования - сеять семена в грунт.

РАССАДНЫЙ период огурца короткий -20-25 дней. Высевают семена на рассаду 5-10 мая. Ее выращивают без пикировки, посевом пророщенных семян в рассадные горшочки. Рассады нужно немного - достаточно по 3-4 горшочка для 2-3 сортов. Семена для посева желательно подготовить, это нужно сделать уже сейчас. Их термически обеззараживают, т. е. прогревают вблизи обогревательных устройств (батареи). Температура не должна превышать 40-50°С, продолжительность не менее 3 дней. Прогретые семена перед посевом замачивают в растворе микроэлементов на 12-24 часа, затем раскладывают в блюдце на фильтровальную бумагу или салфетку, предварительно написав карандашом название сорта. Бумагу смачивают водой, помня при этом, что для прорастания семян необходим воздух, поэтому следите за тем, чтобы семена не были полностью покрыты водой. Блюдце накрывают стеклом.

Для ускорения прорастания семена ставят в теплое место. Через 2-4 дня они наклевываются. За это время нужно подготовить пластмассовые стаканчики или торфяные горшки размером 12x12 или 14x14 см. В стаканчиках на дне прорезают отверстия для стока лишней воды. Подготовленные стаканчики или горшочки ставят в невысокие ящики, застилая дно пленкой, или в поддоны.

Грунт для заполнения горшочков должен быть плодородным, рыхлым, хорошо удерживать и пропускать воду. Пророщенные семена желательно закалить. Для этого их выдерживают в течение недели при температуре близкой к нулю (в холодильнике), периодически переворачивая. Подготовленные заранее горшки проливают раствором марганцево-кислого калия интенсивной окраски. Семена сеют на глубину в 1 см. Горшки до появления всходов накрывают пленкой и ставят в теплое место.

Оптимальная температура 28-30°С, полив не проводят. После всходов температуру понижают до 22-24°С в солнечные дни и 18-20°С - в пасмурные. При невозможности понижения температуры уменьшают полив. Влажность почвы должна быть умеренной. Помните, что переувлажнение в сочетании со слабой освещенностью и повышенной температурой ведет к вытягиванию стебля, а рассада должна иметь крепкий, прямостоящий стебель и короткие междоузлия. Поливают рассаду только теплой водой под корень, не смачивая листья.

Рассада готова к посадке, как уже говорилось ранее, через 20-25 дней и должна иметь 2-3 настоящих листа, редко 4. В наших условиях в необогреваемые пленочные теплицы рассаду высаживают в конце мая, начале июня.



Проверенные сорта и гибриды, рекомендуемые для выращивания в Северо-Западном регионе: салатные сорта - Алтайский ранний 166, Изящный, Неросимый 40, гибриды -Апрельский, Зозуля, Новосибирский 87. Сорта засолочного типа: Воронежский, Вязниковский 37, Муромский 36, Надежный;

гибриды - Великолепный, Встречный, Родничок. Гибриды универсального назначения: Бригадный, ВИР 501, ВИР 83, Виллина, Кулик, Дружина, Заря, Легенда, Левина, Либелла, Майский, Манул, Маринда, Стрела, Сюрприз, Тополек, Турнир, ТСХА 5707, ТСХА 442, ТСХА 575, Фарбио, Ювента.

Л. Шашилова, кандидат с.-х. наук

Газета "САДОВОД"











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::. прочитало: 160 | автор: sadovod | Вчера, 09:52 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.