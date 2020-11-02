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::. Осенняя обработка теплиц | Овощеводство
Осенняя обработка теплиц
Урожай убран, и садоводы готовят участки к зиме. Теплицы сейчас пусты. При многолетнем выращивании одной и той же культуры в почве накапливаются вредители и болезни. В теплицах, где выращивают только томаты, уже в начале июля появляется бурая пятнистость, возбудитель которой зимует на растительных остатках, на стенках строения. В почве сохраняются возбудители корневых гнилей. И в огуречных теплицах может оказаться: антракноз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, корневые гнили, бурая, или оливковая пятнистость. Даже в самую лютую зиму споры или грибница возбудителей огуречных «недугов» не гибнут от мороза. Поэтому надо позаботиться об обеззараживании теплицы. Сначала тщательно очистите ее от растительных остатков. Ботву соберите и сожгите. Верхний слой почвы на 3-5 см вынесите из теплицы, продезинфицируйте хлорной известью (200 г на 1 м2 земли слоем 20 см) и сложите в невысокий штабель. Летом такую почву перелопачивают. Через год-два ее можно использовать вновь. После того как удалены растительные остатки и верхний слой почвы, грядку в теплице перекопайте, под перекопку внесите фосфорные, калийные удобрения и органические компост или перегной.
Если по какой-то причине верхний слой земли вынести трудно, то ее можно и в теплице частично обеззаразить хлорной известью. Для этого надо разбросать 100-200 г извести на 1 м2 и забороновать граблями. До весны эту процедуру откладывать не следует, потому что хлор может угнетать растения. Крышу, стены стеклянной теплицы надо опрыскать настоем хлорной извести (400 г на 10 л воды, настаивать 4 часа), а кашицей, оставшейся от настоя, можно побелить деревянные детали теплицы. Полиэтиленовую пленку с пленочных теплиц, если ее будете использовать еще раз, промойте сильной струей воды. Для обеззараживания теплиц можно использовать медный купорос -5-г на 10 л воды. Шпагат для подвязывания растений на следующий год используйте другой. Хорошо иметь хотя бы две теплицы на участке. В одной выращивать томаты, в другой - огурцы. На следующий год сделайте наоборот.
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 145 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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