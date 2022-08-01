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::. Удобрения, которые накормят томаты | Овощеводство / Удобрения / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
 Удобрения, которые накормят томаты
Здоровые растения, как правило, реже подвергаются болезням и нападению вредителей, что дает возможность продлить жизнь растениям и естественно созреванию плодов на верхних кистях.  А чтобы растения были здоровы, необходимо создать им оптимальные условия, конечно, что в пределах наших возможностей. Обеспечение растения всеми необходимыми элементами питания в наших силах.
Начну с того, что отсутствие или недостаток хотя бы одного даже микроэлемента сведет на нет все наши старания. Один из законов земледелия, а именно закон минимума утверждает, что величина урожая определяется фактором находящемся в минимуме.
Т. е. если растению будут созданы оптимальные условия: свет, тепло, влага, питание, но будет недоставать какого-либо элемента, то урожай будет определяться именно этим фактором. Он будет мизерным или его не будет. Поэтому к подготовке почвы необходимо подходить тщательно и серьёзно.
На всем протяжении вегетации растению требуются все необходимые элементы питания, меняется лишь потребность в соотношении этих элементов.
Так при прорастании семечку не нужны никакие элементы питания, процесс идет за счет энергии самого семечка. Но из семечка появляется корешок, который уходит в глубь и сразу принимается за работу.
И на начальном этапе в большей степени растению необходим фосфор. Фосфор способствует развитию и укреплению корневой системы. Потребность в фосфоре у томата наблюдается на протяжении всего периода вегетации, но максимум в период начала плодообразования. Потребность в фосфоре у томатов снижается до минимума за 20-30 дней до конца вегетации. При недостатке фосфора слабее усваивается азот, затягивается созревание плодов.
Стебли и черешки листа приобретают синеватую
окраску, а листья – сине-зеленую. Плоды плохо созревают, имеют бронзовую окраску.
В качестве фосфорного удобрения осенью в основную заправку я вношу суперфосфот, заделывая в почву перекопкой, а также в посадочные лунки при высадке рассады.
А для нарастания вегетативной массы в большей степени требуется азот. Томат особенно чувствителен к недостатку этого элемента в начальный период вегетации и в фазе налива плодов. При недостатке азота листья приобретают бледно-зеленую окраску, затем желтеют. В то же время недопустим избыток азота. При избытке азота листья приобретают ярко-зеленую окраску, вегетативная масса бурно развивается в ущерб плодообразованию. Внесение больших доз азотных удобрений, как я говорил выше, вредны томатам, кроме того, большая часть их будет вымыта из почвы. Поэтому часть азотных удобрений вносятся весной под перекопку на пол штыка лопаты, а часть в подкормках, чтобы обеспечить равномерное питание азотом на протяжение периода вегетации. Я в качестве азотного удобрения пользуюсь карбамидом.
А вот потребность в магнии у томата больше чем в фосфоре. Магний необходим растению для роста корней, способствует лучшему передвижению питательных элементов по тканям растения, улучшает фотосинтез, способствует увеличению сухих веществ и каротина в плодах.
При недостатке магния в первую очередь страдает корневая система растения, затем листья.
Межжилковый хлороз начинается с нижних, затем средних листьев, при этом сами жилки остаются зелеными. Часть завязей осыпается, плоды мельчают, теряют блеск.
В качестве магниевого удобрения в этом году я применял АгроМаг гранулированный – это новое экологически чистое гранулированное магниевое удобрение с высоким содержанием активного компонента (не менее 61?% оксида магния). Это удобрение производится измельчением и грануляцией природного минерала Брусита.
 АгроМаг гранулированный безопасен в рекомендуемых дозах и подходит даже для применения в органическом земледелии. Я внес это удобрение весной в основную заправку. За счёт ограниченной растворимости продукт АгроМаг, в отличие от водорастворимого сульфата магния, постепенно снабжает растение магнием в течение всего сезона, не вымывается из почвы и не требует дополнительного внесения в период вегетации.
Впрочем, на случай подкормок хорошо подходит новое экологически чистое жидкое магниевое удобрение с высоким содержанием активного компонента (не менее 20,9 % Mg) и добавлением азота АктиМакс.  Продукт представляет собой концентрированную стабилизированную водную суспензию белого цвета. Удобрение разводится водой и применяется в корневых и в некорневых подкормках.
Калий входит в состав клеточного сока растений, способствует быстрому укоренению высаженной рассады, необходим для формирования стеблей и завязей томата. Калий необходим томатам на протяжении всего периода вегетации. При недостатке калия на краях старых листьев томата появляется желтая кайма, молодые листья заворачиваются внутрь трубочкой - кучерявятся. Калийные удобрения вносятся в почву осенью под перекопку. Часть калийных удобрений можно вносить в подкормочном растворе в период вегетации. Я применяю в качестве калийных удобрений сульфат калия.
К числу наиболее необходимых элементов для роста
и развития томата относится кальций. Он стимулирует корнеобразование и формирование надземной части растения, улучшает усвояемость других элементов питания. При нехватке в почве кальция рост корней приостанавливается, корневые волоски начинают терять способность впитывать влагу, а соответственно и растворенные в ней питательные элементы.
При недостатке кальция наблюдается увядание растений и вершинная гниль плодов.
Удобрением с содержанием кальция является кольцевая селитра, которая вносится в основную заправку, а также в подкормочном растворе.
Значение микроэлементов для питания томатов также велико, как и макроэлементов, но растениям микроэлементы необходимы в меньших количествах.
Восполнить почву микроэлементами можно внесением в нее древесной золы. В золе есть все необходимые элементы питания, кроме азота. Органические удобрения, внесенные в почву, также восстанавливают плодородие и пополняют её всеми макро и микроэлементами.





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::. прочитало: 215 | автор: sadovod | Вчера, 15:34 | Комментариев 0 |
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