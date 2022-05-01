

::. Не удобряйте чем попало, а вот без этого удобрения урожая вам не видать | Овощеводство / Удобрения Не удобряйте чем попало, а вот без этого удобрения урожая вам не видать

Как много в настоящее время в продаже имеется различных органических и минеральных удобрений. А на упаковках привлекающие надписи «Повышает урожай на 90%», или «Лучшее удобрение для …. (далее пишут какую-либо культуру). Мы садоводы пытаемся найти самое лучшее удобрение, которое повысит качество, но самое главное количество урожая.

Пробуем, вносим, подкармливаем, а результат не всегда радует, а бывает и плачевным. Снова мы в поисках лучшего удобрения.

Так какое удобрение лучшее, какое действительно повысит качество и количество урожая? Давайте разбираться.

На рост и развитие любого растения и на конечный результат - урожай влияют следующие факторы: свет, тепло, влагообеспеченность и питание, причем питание всеми необходимыми элементами в необходимых пропорциях.

Все факторы жизни растения действуют совокупно. Недостаток какого-либо снижает качество жизни растения до уровня недостающего фактора. Т.е. если мы создаем идеальные условия, допустим, нашим огурцам, но в почве недостаточно какого-либо элемента питания, пускай даже микроэлемента, то хорошего урожая нам не видать, а все наши старания по уходу будут напрасны.

Именно то удобрение, которое содержит недостающий элемент на данный момент и будет самое лучшее и необходимое в данный момент, а без этого удобрения урожая не видать.

Все другие удобрения на текущий момент могут причинить только вред растениям. Конечно, растения выбирают из почвы элементы питания избирательно, т. е. столько, сколько ему необходимо, но избыток какого-либо элемента может задерживать поступление другого элемента питания.

Кроме того, повышенная концентрация почвенного растворы негативно влияет на растения. Ведь растения поглощают элементы питания из почвы в виде солей, растворенных в воде. Большинство овощных культур чувствительны к высокой концентрации солей в воде, что приводит к потере урожая, а порой и к гибели растения. Особенно негативно реагируют на повышенную концентрацию солей огурец, лук, редис, морковь.

Но все-таки не стоит доводить растения до состояния, когда недостаток какого-либо элемента питания проявит себя. И не стоит бегать по магазинам и искать удобрения с микроэлементами.

Если ежегодно вы вносите в почву органику (перегной, компост и т.д.) а также древесную золу, то о наличии в почве микроэлементов можно не беспокоится, их вынос из почвы с урожаем невелик. А вот вынос с урожаем макроэлементов: азота, фосфора, калия, магния значительно больше. Эти удобрения вносят ежегодно в почву в основную заправку и в качестве подкормок. Покупая удобрения обязательно, надо смотреть на его состав, а не на сколько процентов оно повысит урожай. Не следует приобретать удобрения, состав которых не указан на упаковке.

Какие удобрения применяете Вы, пишите в комментариях. Возможно, именно ваши советы помогут повысить урожай нашим читателям.

П. Соколов

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::. прочитало: 156 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.