Осенние удобрения для подкормок, посадок и восстановления плодородия почвы

Осень – это не только пора сбора урожая, это пора подготовки многолетних культур к зиме, посади саженцев, озимых и подзимних посевов, а также подготовки почвы уже к весенним посевам. И во всех этих мероприятиях главную роль играют удобрения. Что такое осенние удобрения, какие элементы питания входят в осенние удобрения, и почему именно эти элементы питания нужны растениям осенью, или необходимо вносить в почву осенью для весенних посевов.

С появлением корешков и до конца жизни любого растения идет процесс поглощения всех необходимых элементов питания.

В настоящее время доказана необходимость для жизнедеятельности растений около двух десятков элементов.

Все элементы питания равнозначны, и не могут быть заменены другими. Каждый из них необходим на протяжении всего периода вегетации.

Так почему же удобрения бывают «весна-лето», «лето-осень»?

Дело в том, что каждый элемент питания выполняет свою функцию.

Например, азот служит важнейшим элементом для процессов роста вегетативной массы. Наибольшее потребление азота растением происходит весной и в начале лета, когда идет активный рост надземной части растения. И в почве в этот период азот должен находиться в необходимых количествах. Но когда ростовые процессы растения замедляются, то и потребность в азоте снижается. Мало того, избыток азота в этот период может замедлить переход растения к репродуктивной фазе, а проще сказать к формированию урожая.

Фосфор необходим растениям на протяжении всего периода вегетации. Он образует сложные белки, входящие в составные части клеток; поддерживает тургор клеток, участвует в перемещении сложных органических соединений по органам растений и повышает зимостойкость многолетних культур.

Потребность в калийном питании, как правило, увеличивается у растений во второй половине вегетации. Калий способствуют повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, повышению лёжкости плодов при хранении, а также улучшает их вкусовые качества.

Все другие нужные макро и микроэлементы необходимы растениям на протяжении всего периода вегетации.

Зная главные функции трех основных элементов питания, можно сделать вывод: В осенние удобрения могут быть включены все макро и микроэлементы, но количественно должны преобладать фосфор и калий.

Конечно, каждая культура предъявляет свои требования к минеральному питанию. Так, например, у огурцов до конца вегетации активно растут боковые побеги, да и для формирования плодов у огурца требуется азот. Для огурцов в осеннее удобрение в состав включают и азот.

Но урожай большей части огородных культур к концу лета уже собран. Вместе с урожаем вынесена большая часть питательных элементов. Чтобы в следующем году вновь получить урожай, необходимо восстановить плодородие почвы.

Осенью вносят органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы и обязательно заделывают в корнеобитаемый слой перекопкой. Дело в том, что фосфор и калий малоподвижны в почве. Гранулы остаются в том месте, куда мы их поместим. К весне фосфор сохраняется в почве в полном объеме, а калий вымывается в незначительной степени. А вот азотные минеральные удобрения осенью в почву не вносят. Азотные минеральные удобрения легкорастворимые и азот к весне будет вымыт из почвы. Особенно это касается нитратных форм азотных удобрений:

натриевая селитра, кальциевая селитра. Азотные минеральные удобрения вносят в почву весной.

Но ведь с урожаем выносятся и все другие элементы питания. Как восполнить плодородие почвы всеми необходимыми элементами питания?

Органические удобрения: навоз, компост и другие содержат все нужные растениям макро и микроэлементы.

Хорошим натуральным удобрением, содержащим все необходимые элементы питания, кроме азота, является зола. Зола разных растений обладает различным соотношением элементов. Наиболее ценной по составу является зола подсолнечника. Она содержит: калия — 33%, кальция — 25%, магния — 15%, фосфора — 5% и другие макро и микроэлементы.

Кроме всего, зола раскисляет почву и улучшает её структуру. Золу равномерно рассыпают по поверхности почвы 100г (1 стакан) на 1 кв.м и заделывают перекопкой или рыхлением.

Золу можно использовать для подкормок любых садовых и огородных культур, при посадках саженцев, а также золу используют для борьбы с вредителями сада и огорода. Необходимо только учитывать, что зола раскисляет почву. На щелочных почвах или для подкормки растений, предпочитающих кислую почву, таких как рододендрон, гортензия лучше воспользоваться другими удобрениями.

Осенью производят посадки саженцев ягодных и плодовых культур.

В посадочные ямы вносят органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. Причем, внесенным при посадке фосфором и калием эти культуры должны быть обеспечены на первые 3-4 года. Азотные удобрения ежегодно в почву вносят весной.

А по истечение 3-4 лет, в зависимости от требования данной культуры, ежегодно или через год, осенью производят подкормки органическими удобрениями и минеральными фосфорными и калийными.

Но следует учитывать, что каждая культура предъявляет свои требований к плодородию почвы, к количеству и соотношению элементов питания.Осень – это не только пора сбора урожая, это пора подготовки многолетних культур к зиме, но кроме того пора подготовки многолетних культур к зиме, посади саженцев, озимых и подзимних посевов, а также подготовки почвы уже к весенним посевам. И во всех этих мероприятиях главную роль играют удобрения. Что такое осенние удобрения, какие элементы питания входят в осенние удобрения, и почему именно эти элементы питания нужны растениям осенью, или необходимо вносить в почву осенью для весенних посевов.







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