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::. "Чудотворное" удобрение для огорода в августе | Овощеводство / Удобрения / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
"Чудотворное" удобрение для огорода в августе
С появлением корешков и до конца жизни любого растения идет процесс поглощения всех необходимых элементов питания. Но потребность в том или ином элементе питания, или в ряде элементов может увеличиваться или уменьшаться на протяжение периода вегетации.
Максимальная потребность растения в каком-либо элементе или в сочетании с несколькими другими необходима именно в те моменты, когда растение нуждается в нем в наибольшей степени. Удобрение, содержащие эти элементы в данный момент, для данного растения и будет являться чудотворным и единственно необходимым. Все другие удобрения в данный момент могут нанести вред растению, т. к. избыток любого элемента вреден растению.
Ну а теперь более конкретно, какие элементы питания, а соответственно и какие удобрения необходимы огородным культурам в августе.
Сразу поясню, что содержание и количество удобрений необходимо корректировать в ту и другую сторону. Это прежде всего зависит от плодородия почвы, от количества внесенных удобрений в основную заправку. Внесенные в почву при основной заправке органические удобрения, например, навоз или сидераты отдают элементы питания только после их минерализации почвенной микрофлорой. Медленно разлагаются и питают культуру на протяжение периода вегетации. Подкормками в этом случае следует только корректировать соотношение элементов и подавать необходимое питание в нужный момент небольшими порциями. Если в основную заправку были внесены минеральные легкорастворимые удобрения, то они быстрее поглощаются корнями растений, а часть их вымывается из почвы. В этом случае дозы подкормочных удобрений следует увеличить.
Итак, начнем с томатов.
В начале августа или в конце июля нами были удалены все не завязавшиеся цветки, верхушки стеблей над закончившими цветение соцветиями, нижние листья, и все силы направили на налив и созревания плодов. А для их созревания в большей степени необходимы фосфор, калий, магний. Можно сделать подкормку монофосфатом калия 15-20 г. на 10 л воды, и добавить 10 г сульфата магния. Магний в период созревания плодов растению нужен не меньше фосфора. А можно сделать подкормку древесной золой, в которой есть все эти и другие необходимые растению элементы питания. В золе нет только азота, подкормки которым в данный период делать не следует. Стакан древесной золы (100 г) разводят в 10 л воды и поливают томаты по влажной почве.
Перцу во время плодоношения можно дать подкормку полным минеральным удобрением с небольшим содержанием азота. На 10 л воды 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 30 г сульфата калия.
А вот огурцы в августе продолжают наращивать листья, побеги, образовывать плоды. Все это требует усиленного питания всеми необходимыми элементами питания, в том числе и азотом. Кроме того, огурцы плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора, а соответственно подкормки дают небольшими дозами, но часто.  В начале августа можно подкормить огурцы нитрофоской
На 10 л воды
Нитрофоски – 15 г
А недели через 3 повторить подкормку теми же удобрениями.
Можно подкормить огурцы и древесной золой, но в этом случае необходимо провести подкормку и удобрениями, содержащими азот: раствором коровяка или азотными минеральными удобрениями.
В начале августа вовсю идет сбор урожая кабачков. Требование этой культуры к питанию близки к требованиям питания огурца. У кабачков часто наблюдается загнивание завязей. Одной из причин является недостаток калия.
Кабачки во время плодоношения можно подкормить нитрофоской
На 10 л воды 20 г удобрения, или раствором коровяка, разведенным 1:10 с добавлением стакана древесной золы.
Тыква отличается высокими темпами нарастания массы, а соответственно у этой культуры высокая потребность в питании. На образование 2 кг урожая она потребляет 3,2 г азота, 5,2 г фосфора и 3,2 г калия.
Третью подкормку делают в период образования плодов раствором коровяка 1:10 с добавлением сульфата калия (40 г) или золы (1 стакан) на 10 л воды, расходуя его по 2 л на одно растение. При отсутствии органических удобрений можно применять минеральные.
В июле, августе уже выборочно проводится уборка моркови, пока в порядке прореживания, а основная уборка начинается с середины сентября, так как интенсивный отток питательных веществ и рост корнеплодов 40-50% всего урожая начинается при низких ночных температурах. В первые дни августа эффективна подкормка древесной золой. Стакан золы на 10 л воды или раствором сульфата калия. На 10 л воды 30 г.
Свекла
В целом питание свеклы очень похоже на питание моркови,
У свёклы во второй половине вегетации возрастет потребность в калии, азотные подкормки прекращают полностью.  Калий необходим для фотосинтеза, и способствует развитию корнеплодов. Если подкормка в июле не проводилась, её необходимо сделать в августе. Примерное содержание подкормочного раствора на 10 л воды:
Суперфосфат – 40 г
Хлористый калий - 30 г
Но еще раз повторю, что нормы внесения удобрений даны усредненные, они зависят от многих факторов, о которых я говорил раннее.



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::. прочитало: 309 | автор: sadovod | Вчера, 19:55 | Комментариев 0 |
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