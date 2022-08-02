Эти ошибки приводят к существенной потере урожая

С появлением первых корешков и до конца жизни овощной культуры процесс поглощения, движения по растению и преобразованию элементов минерального питания не прекращается ни на одну минуту.

На протяжении всего периода вегетации растению необходимы все нужный элементы питания, но потребность в соотношение этих элементах питания меняется.

Максимальная потребность растения в каком-либо элементе или в сочетании с несколькими другими необходима именно в те моменты, когда растение нуждается в нем в наибольшей степени. Именно подкормки позволяют удовлетворить потребность растения в нужный момент необходимыми элементами питания.

И здесь огородники часто совершают ряд ошибок.

Питательные элементы должны быть поданы растению в срок и в необходимых количествах и пропорциях.

Питательный элемент, данный после того, как растение своими внешними признаками станет сигнализировать о недостатке того или иного вещества, удовлетворит растение только частично и не выполнит полностью предназначенной для него главной роли в создании хорошего, полновесного урожая.

Ошибкой при подкормках является рассыпание удобрений в сухом виде среди растений в расчете на растворение при последующим поливе или осадках. Этот способ не даст положительного результата, особенно рассыпание малоподвижных в почве фосфорных и калийных минеральных удобрений. Более того, они окажутся просто вредными из-за обжигания поверхностных корешков растения и создания временных зон засоления грунта.

Неправильным является полив подкормочным раствором по сухой почве, который также может привести к обжиганию корешков. Подкормки проводятся только по влажной почве.

Поливы холодной водой вредны практически для всех огородных растений, особенно для теплолюбивых, таких, как огурец, томат, перец и других культур.

Но не все знают, что если при невысокой температуре почвы полить растения теплой водой, то какое-то время усилится поглощение влаги корневой системой. Но это явление быстро пройдет, т. к. температура грунта вернется к прежней. А само растение от колебаний водообеспечения получат вред, не уступающий поливу холодной водой. Оптимальная температура воды для полива должна быть равна температуре почвы или на 2-3 оС выше.

Поверхностный полив также вреден для огородных культур. В результате такого полива на поверхности почвы образуется корка, которая затруднит поступление воздуха к корням, а до основной массы впитывающих корешков влага не дойдет. Полив должен обеспечить увлажнение всего корнеобитаемого слоя почвы.

Существенно снижает урожай и несвоевременный сбор плодов, особенно для многосборовых культур. За счет перерастания нескольких плодов огурца, кабачка, патиссона, можно недополучить десятки последующих плодов. Опоздание со сбором плодов этих культур приводит к отмиранию новых завязей, к задержке в созревании уже завязавшихся плодов.

А за счет более раннего сбора плодов томата можно значительно увеличить массу и срок созревания других плодов томата. Кроме того, наилучшим биохимический состав плодов томата считается за 4-5 дней до их покраснения. С покраснением количество сухого вещества, Сахаров и витамина С снижается. А если созревшие плоды продолжают оставаться на ветке, то потери полезных веществ увеличиваются.

К потерям качества, да и количества урожая ведет задержка со сбором урожая чеснока.

Перезревшие луковицы распадаются на отдельные зубки.

Это ухудшает его качество, теряется способность к хранению, и влечет за собой потери. Основную массу корнеплод свёклы набирает в конце августа, в сентябре, но задерживаться с уборкой тоже нельзя. Малейшее подмораживание ведет к потере вкусовых качеств корнеплода и способности к хранению.

К существенной потере урожая приводят и другие ошибки.

Избыток удобрений вреден также, как и его недостаток. Не удаленная сорная растительность поглощает влагу, питание и может задерживать развитие основной культуры.

Кислая почва может препятствовать поступлению элементов питания в растение, которое может испытывать недостаток питания при достаточном количестве его в почве.





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