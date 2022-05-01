Чего не хватает растению: визуальная диагностика

(шпаргалка огородника)

Максимальный урожай можно получить только при наличии в почве всех необходимых растению элементов питания, при чем в нужных количествах и пропорциях. Чтобы удовлетворить потребность растений в питании, в промышленном овощеводстве делают анализ почвы, рассчитывают вынос данной культуры элементов питания, и вносят нужное количество удобрений.

У садоводов все проще: столовая ложка суперфосфата, сульфата калия, чайная ложка карбамида и ведро компоста. А далее подкормки и тоже на глазок. Но не всегда растениям хватает этих удобрений или отдельно каких-либо элементов питания, и растения своим видом сигнализируют нам об этом. Наша задача увидеть эти сигналы и предпринять необходимые меры. Т.е. произвести подкормку.

Так какие это сигналы, и как определить недостаток того или иного элемента питания?

Недостаток азота

Растение плохо растет, ветвление слабое, листья сохраняют форму, но размером меньше нормы. Цвет листьев светло-зеленый или желтовато-зеленый, причем края листьев светлее основной части листа. Пожелтение больше проявляется на нижних листьях. Эти признаки при азотном голодании постепенно поднимаются вверх по растению.

При недостатке фосфора растение также низкорослое. Листья меньше размером и уже чем нормальные. Цвет листьев темно-зеленый, иногда с коричневом оттенком. По краям нижних темно-зеленых листьев появляются бурые пятна, которые затем сливаются и вызывают засыхание краев листа. Цвет засохшей части листа темно-коричневый или темно-бурый. Признаки недостатка фосфора постепенно переходят на верхние листья.

При недостатке калия также рост растения замедляется, проявляется слабое ветвление. Цвет листьев зеленый, но края нижних листьев светлеют, затем засыхают. Цвет засохшей ткани бурый. Признаки недостатка калия также постепенно поднимаются с нижних листьев на верхние.

При недостатке кальция замедляется рост верхних листьев, на листьях появляются пятна светло-желтого света, затем они отмирают. При этом листья, образовавшиеся до периода недостатка кальция, остаются нормальными. Кальций плохо реутилизируется, т.е. не используется повторно.

А вот магний в растениях хорошо реутилизируется. Недостаток магния проявляется прежде всего на нижних листьях. Они становятся пятнистыми. Вдоль жилок сохраняется зеленая окраска, а между жилками - бледная. Затем листья желтеют, скручиваются и опадают прежде времени.

Быстро устранить дефицит какого-либо элемента можно с помощью подкормок минеральными удобрениями. Но более быстрое действие оказывают внекорневые подкормки (подкормки по листу).

Сегодня мы затронули тему недостатка основных элементов питания, далее мы поговорим о признаках недостатка микроэлементов.

П. Соколов







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