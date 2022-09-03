Какие удобрения вносить в почву осенью, если исключить внесение минеральных удобрений?

После сбора урожая восстановление почвенного плодородия необходимое процедура.

Список удобрений, которые разрешает применять органическое земледелие не маленький, среди них есть и минеральные удобрения, но только в форме природных минералов, которые не подвергались химическим воздействиям. Одно из таких удобрений фосфоритная мука. Это труднорастворимое фосфорное удобрение, которое содержит 17-20% оксида фосфора, фосфоритная мука богата кальцием и содержит другие элементы.

Органические удобрения навоз, компост, сапропель и другие содержат все необходимые макро и микроэлементы, но доступны растениям они становятся только после минерализации их почвенной микрофлорой. Все эти удобрения можно вносить в почву осенью. Ну и конечно же сидеральные культуры (зеленые удобрения). Их можно сеять, как озимую культуру, а также ранней весной до посева основной культуры. После заделки их в почву они разлагаются и элементы питания становятся доступны для растений. Прекрасным натуральным удобрением является древесная зола. В золе нет только азота, и содержаться все остальные необходимые растениям макро и микроэлементы, кроме всего, зола раскисляет почву. Золу можно вносить в почву осенью, на легких почвах внесение золы лучше перенести на весну.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»