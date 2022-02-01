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::. Почему свежий навоз не может обеспечить полноценное питание овощным культурам? | Удобрения
Почему свежий навоз не может обеспечить полноценное питание овощным культурам?
Навоз – это органическое удобрение, которое содержит практически все необходимые элементы питания для растений. Но вот только элементы питания в навозе находятся в недоступной для растений форме.
А как же происходит питание, если навоз считается полноценным органическим удобрением?
 Дело в том, что внесенный в почву навоз является питанием для почвенной микрофлоры. Под действием микрофлоры происходит разложение органических недоступных соединений. После сложных биохимических процессов органические соединения минерализуются до простых минеральных соединений (Н2О, СО2, NO3 и др.) или участвуют в синтезе гумусовых веществ. И только после минерализации элементы питания, растворенные в почвенном растворе, становятся доступными растениям. Но на процесс минерализации необходимо время. Внесенный в почву навоз начинает проявлять свое действие только через определенное время. Так полезное действие свежего навоза может продолжаться до 5 лет. Свежий навоз не может являться источником быстрого пополнения почвы элементами питания, но регулярное внесение навоза в почву восстанавливает её плодородие. Органическое вещество — единственный источник энергии для развития почвы, формирования ее плодородия.
Более быстрое действие на питание растений оказывает полуперепревший и перепревший навоз. Процесс минерализации там уже запущен. На внесение свежего навоза хорошо отзываются огурец, хрен, щавель, спаржа, мелисса, мята. Навоз под эти культуры лучше вносить осенью под перекопку.
Но для получения максимальных урожаев применяют подкормки минеральными удобрениями, элементы питания которых сразу бывают доступны для растений.
А вот из-за снижения качества продукции внесение навоза противопоказано под корнеплоды, а также под брюссельскую капусту и репчатый лук. 
Хорошо отзывается на полуперепревший навоз картофель. И все культуры прекрасно отзываются на внесение в почву перепревшего навоза.
П. Соколов



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::. прочитало: 107 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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