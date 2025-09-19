Осенний уход за малиной: 7 шагов к обильному урожаю весной

Осень – это время подготовки кустов малины к зиме. Грамотная осенняя обработка обеспечит здоровье растений и богатый урожай следующего года. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию по уходу за малинником осенью!



Шаг 1. Обрезка старых побегов

Малина плодоносит на побегах второго года.

Удалите все отплодоносившие побеги под корень секатором или острым ножом. Это поможет избавиться от болезней и вредителей, а также освободит место для молодых ветвей.



Шаг 2. Прореживание куста

Оставьте самые сильные и здоровые стебли, удалив слабые и тонкие ветви. Так вы улучшите вентиляцию внутри куста и снизите риск заболеваний.



Шаг 3. Восстановление плодородия почвы

После обрезки внесите органические удобрения (перегной, компост) а также минеральные (суперфосфат, сульфат калия). Они обогатят почву питательными веществами и подготовят ее к следующему сезону.



Шаг 4. Полив и мульчирование

Если стоит сухая погода, хорошо полейте кусты перед наступлением холодов, чтобы обеспечить им достаточное количество влаги зимой. Затем замульчируйте землю вокруг них торфом или соломой. Мульча защитит корни от морозов и сохранит влагу.



Шаг 5. Профилактическая обработка против болезней и вредителей

Опрыскайте растения раствором медного купороса или бордоской жидкости для профилактики грибковых инфекций. Также можно использовать народные средства вроде настоя чеснока или табака.



Шаг 6. Укрытие на зиму

Пригните верхушки побегов к земле и закрепите их шпильками из проволоки. Снег укроет побеги и обеспечит защиту растений от холода.



Шаг 7. Регулярный осмотр и удаление сорняков

Регулярно осматривайте посадки, удаляя сорняки и больные листья до наступления зимы. Чистота грядок уменьшит вероятность распространения болезней и насекомых-вредителей.



Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье своего малинового сада и получить отличный урожай уже следующей весной!

