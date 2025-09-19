Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Осенний уход за малиной: 7 шагов к обильному урожаю весной | Ваш сад / Малина
 Осенний уход за малиной: 7 шагов к обильному урожаю весной
Осень – это время подготовки кустов малины к зиме. Грамотная осенняя обработка обеспечит здоровье растений и богатый урожай следующего года. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию по уходу за малинником осенью!

 Шаг 1. Обрезка старых побегов
Малина плодоносит на побегах второго года.
Удалите все отплодоносившие побеги под корень секатором или острым ножом. Это поможет избавиться от болезней и вредителей, а также освободит место для молодых ветвей.

 Шаг 2. Прореживание куста
Оставьте самые сильные и здоровые стебли, удалив слабые и тонкие ветви. Так вы улучшите вентиляцию внутри куста и снизите риск заболеваний.

Шаг 3. Восстановление плодородия почвы
После обрезки внесите органические удобрения (перегной, компост) а также минеральные (суперфосфат, сульфат калия). Они обогатят почву питательными веществами и подготовят ее к следующему сезону.

 Шаг 4. Полив и мульчирование
Если стоит сухая погода, хорошо полейте кусты перед наступлением холодов, чтобы обеспечить им достаточное количество влаги зимой. Затем замульчируйте землю вокруг них торфом или соломой. Мульча защитит корни от морозов и сохранит влагу.

 Шаг 5. Профилактическая обработка против болезней и вредителей
Опрыскайте растения раствором медного купороса или бордоской жидкости для профилактики грибковых инфекций. Также можно использовать народные средства вроде настоя чеснока или табака.

Шаг 6. Укрытие на зиму
Пригните верхушки побегов к земле и закрепите их шпильками из проволоки. Снег укроет побеги и обеспечит защиту растений от холода.

Шаг 7. Регулярный осмотр и удаление сорняков
Регулярно осматривайте посадки, удаляя сорняки и больные листья до наступления зимы. Чистота грядок уменьшит вероятность распространения болезней и насекомых-вредителей.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье своего малинового сада и получить отличный урожай уже следующей весной!
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 294 | автор: sadovod | 22 сентября 2025 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама




календарь
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2025 (3)
Август 2025 (1)
Июль 2025 (1)
Июнь 2025 (1)
Май 2025 (1)
Март 2025 (1)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"