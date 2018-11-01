



::. Подготовка черной смородины к зиме | Ваш сад / Смородина Подготовка черной смородины к зиме

Черная смородина - одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Этот ягодник радует садоводов вкусным и необычайно полезным урожаем, отличается неприхотливостью в уходе и зимостойкостью. Но некоторые дачники не всегда верно понимают понятие «неприхотливость» и вспоминают о черной смородине только, когда подходит время собирать урожай. При таком подходе урожай вряд ли порадует: ягоды окажутся мелкими, а вкус их не впечатлит.

Черная смородина, действительно, менее капризна, чем многие другие ягодные культуры, но и она требует от садовода заботы и внимания. Особое значение стоит придать осеннему уходу за ягодником и правильной его подготовке к зимовке. В осенние месяцы необходимо провести комплекс обязательных процедур, которые помогут растению восстановить потраченные в период плодоношения силы, а также укрепить корневую систему и ускорить вызревание молодых побегов, чтобы те стойко перенесли зимние невзгоды. Правильная осенняя подкормка станет залогом активного развития ягодника следующей весной, а правильная обрезка сохранит его здоровье и укрепит иммунитет.



Если вы не имеете возможности попасть ранней весной на участок в нужные сроки – до распускания почек на побегах смородины, процедуру обрезки проведите осенью после листопада. Перед обрезкой удалите из приствольного круга кустарника всю опавшую листву, чтобы лучше рассмотреть побеги, и не дать возможности вредителям, которые часто ютятся под листьями, остаться рядом с лакомой культурой.

Поскольку основной урожай черная смородина формирует на 1-3-летних побегах, все остальные ветви (4-5 летние и более старые) следует вырезать – они не приносят никакой пользы, только загущают куст и отнимают у него силы. Обязательно удаляйте и молодые побеги, если они повреждены болезнями или вредителями, усохли, сломались либо растут слишком низко к земле. Старайтесь вырезать ветви у самой земли, не оставляя пеньков. При таком подходе смородина ежегодно будет давать крепкий молодой прирост и не потеряет своей урожайности.

Осенью из прироста текущего сезона вам потребуется оставить 4-5 самых сильных ветвей и укоротить их на 1/3 для лучшего ветвления, а весь остальной молодняк вырезать под ноль. Также проведите обрезку верхушек более старых побегов для их лучшего ветвления и обрежьте усыхающие побеги до сильной почки. Правильная обрезка позволит через 4-5 лет после посадки получить пышный здоровый куст черной смородины с 15-20 разновозрастными побегами, которые будут давать щедрый урожай и радовать отменным качеством ягод.



Помимо обрезки в осенние месяцы обязательно уделите внимание подкормке черной смородины. В этот период необходимо насытить почву в приствольном круге ягодника фосфорно-калийными препаратами, которые ускорят вызревание молодого прироста и укрепят корневую систему растения. Удобрения, содержащие быстрорастворимый азот, в осенний период из подкормок исключите. Поскольку этот ягодник тронется в рост весной в самые ранние сроки и потребует в первую очередь азотной подкормки, осенью внесите в приствольный круг органику. Перегной или компост отдадут азотистые соединения только весной, а также насытят почву в прикорневом слое полезными микроэлементами.

Под взрослый плодоносящий куст черной смородины внесите 50-60 г суперфосфата, 30-40 г сульфата калия и 8-10 кг перегноя. Для более молодых растений, не достигших 5-летнего возраста, дозы минеральных удобрений сократите вдвое, а перегной возьмите в количестве 6-8 кг. Перед внесением удобрений обязательно увлажните почву под растением, если стоит сухая погода, а затем равномерным слоем распределите их по приствольному кругу. Вооружившись вилами, аккуратно перекопайте грунт под смородиной, заделывая удобрения в почву. Не заглубляйте вилы рядом с основанием куста глубже 5-7 см, в периферии кроны можете погружать инструмент не более чем на 15-17 см.



Если в осенний период стоит засушливая погода, не забывайте регулярно поливать черную смородину, а после листопада обязательно проведите влагозарядковый полив, который не допустит сильного промерзания почвы в зимний период и защит корневую систему растения от повреждений. В засушливую осень вам потребуется вылить под взрослый куст смородины не менее 6-8 ведер воды, для молодых растений дозы воды сведутся к 3-4 ведрам. Если в этот период идут проливные дожди, не отказывайтесь от влагозарядкового полива, просто сократите вышеуказанные нормы вдвое.

Если в текущем сезоне черная смородина была повреждена грибковыми заболеваниями, осенью проведите последнюю в этом сезоне лечебную обработку 2-3% бордосской жидкостью либо раствором другого подходящего фунгицида.

Перед наступлением устойчивых похолоданий осмотрите приствольный круг смородины и присыпьте землей размытые в период дождей корни растения. Если в вашем регионе случаются суровые зимы, замульчируйте приствольный круг торфом, древесной стружкой или другим подручным материалом, чтобы защитить корневую систему растения от подмерзания.

Кудрина Ирина



Подготовка черной смородины к зиме (видео)





Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Зеленоплодная смородина

Заготовки без сахара

Подготовка черной смородины к зиме (видео)

Зачем нужна белая смородина?

Почему черная смородина плохо плодоносит

::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Сегодня, 12:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.