Осенний марафон: что в саду нужно сделать «вчера», а что спокойно подождет до весны

Осень в саду — это время, когда природа красиво увядает, а у садовода, наоборот, начинается настоящий спринт. Дни становятся короче, погода — непредсказуемой, а список дел в ежедневнике только растет. Знакомое чувство, когда смотришь на свой участок и понимаешь, что успеть всё просто нереально?

Не паникуем. Главный секрет опытного садовода — умение расставлять приоритеты. Есть работы, которые нельзя откладывать ни на день, иначе весной вы столкнетесь с болезнями, вымерзанием растений и лишней головной болью. А есть задачи, которые совершенно спокойно «перезимуют» в списке дел до марта или апреля.

Давайте разберем, что входит в «красную зону» (сделать обязательно), а что — в «зеленую» (можно перенести).

Красный список: Делаем обязательно до снега

Эти задачи напрямую влияют на выживаемость ваших растений и здоровье сада в будущем году.

Санитарная обрезка и уборка.

Обязательно вырежьте все сухие, больные и сломанные ветки у деревьев и кустарников. Соберите и сожгите (или вывезите с участка) падалицу — гнилые яблоки и сливы. Это рассадник грибковых заболеваний и дом для вредителей. Оставлять их под деревьями — значит добровольно пригласить паразитов на зимовку. Влагозарядковый полив.

Если осень сухая, это критически важно. Перед заморозками нужно хорошо пролить приствольные круги деревьев и кустарников (особенно молодых). Влажная почва промерзает медленнее и на меньшую глубину, защищая корни. К тому же, весной у растений будет запас воды. Побелка стволов.

Многие думают, что это весенняя эстетика. Нет! Белить деревья нужно поздней осенью (при плюсовой температуре). Это защищает кору от морозобоин (трещин из-за перепадов температур) и солнечных ожогов в феврале-марте, когда солнце уже активное, а земля еще мерзлая. Защита от грызунов.

Зайцы и мыши зимой голодные. Молодые саженцы плодовых деревьев нужно обмотать специальной пластиковой сеткой, рубероидом (с зазором для дыхания) или лапником. Иначе весной, возможно, вы найдете лишь обглоданные «пеньки». Обрезка и укрытие роз на зиму.

Если вы не успеваете укрыть садовые розы на зиму, то засыпьте их почвой см на 30. Если вы и этого сделать не успеваете, то, когда выпадет снег, засыпьте их снегом и желательно слоем потолще. Зеленый список: Смело переносим на весну

Не корите себя, если не успели это сделать. Природа подождет.

Глубокая перекопка всего огорода.

Если вы не успели вскопать грядки под лопату — ничего страшного. Замульчируйте их толстым слоем (скошенная трава, солома, опавшая листва). Под этим «одеялом» почвенные микроорганизмы сделают свою работу, структура земли улучшится. Копать будете весной, и земля будет мягче. Идеальная чистота газона.

Опавшие листья на газоне — это плохо, они способствуют выпреванию травы. Но если вы не успели их все собрать веерными граблями, мир не рухнет. Пройдитесь по лужайке тогда, когда позволит погода. Небольшой слой листьев не убьет газон, хотя и не пойдет ему на пользу. Обрезка весеннецветущих кустарников.

Если вы не успели произвести обрезку смородины, крыжовника, то это можно сделать ранней весной до начала сокодвижения. Санитарную обрезку, как мы уже говорили выше, желательно сделать осенью. Внесение удобрений.

Осенью под перекопку грядок и для подкормки деревьев и кустарников вносят калийные, фосфорные удобрения и органику. Весной вносят азотные удобрения. Если вы не успели все эти работы произвести осенью, то все удобрения внесите весной. Маленький совет: Если чувствуете, что не справляетесь, разделите участок на зоны. Сегодня — только плодовый сад, завтра — только огород. И помните: сад — это место для радости, а не для каторги. То, что не сделано в этом году, с большой вероятностью подождет до следующего. Главное — спасти то, что может погибнуть.

А что этой осенью в вашем списке «обязательно к выполнению»? Делитесь в комментариях своими осенними лайфхаками!

В. Сазонов



























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