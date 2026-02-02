Готовимся к весне: февральские дачные хлопоты

Февраль — месяц, когда зима ещё держит своё снежное царство, но природа уже начинает готовиться к пробуждению. В воздухе витают весенние нотки, и дачники начинают скучать по работе в саду и огороде!

Давайте подумаем, какие дела нужно успеть сделать на участке до наступления тепла?

Планируем посадки

Это время идеально подходит для планирования будущих посадок. Можно составить список овощных и декоративных культур, которые хочется видеть на своём участке весной и летом. Не забудьте, что при выращивании овощей необходимо соблюдать севооборот, и каждой культуре определить место, в зависимости от требований к интенсивности освещения. Такой подход поможет избежать многих болезней и обеспечит порядок в наступающем сезоне!

Проверяем семена и инвентарь

Теперь самое время проверить состояние семян, удобрений и садового инструмента. Если есть просроченные пакеты с семенами, лучше сразу избавиться от них, чтобы ваши дальнейшие труды принесли плоды, а не разочарования. Инвентарь тоже требует внимания: возможно что-то надо заменить, или починить. Весной времени на это будет значительно меньше.

Осматриваем теплицу

Теплица — настоящая помощница садовода, но возможно снежный покров велик, и может повредить её. Счистите снег с теплицы. Теперь с теплицей все в порядке.

Защищаем деревья и кустарники

В конце зимы и ранней весной садовые деревья уязвимы перед морозами и солнечными ожогами, особенно если их стволы не побелены. Можно защитить стволы деревьев специальным материалом (например, агроволокном), который предотвратит повреждения коры. А также осмотрите ветви плодовых деревьев, в феврале уже можно провести санитарную обрезку, удалив засохшие, больные и повреждённые ветки.

Начало рассадного периода

Конечно, основные работы в феврале у нас – садоводов дома на подоконниках: закупаем семена, готовим или приобретаем почвогрунт. Об этом мы уже говорили и еще не раз вернемся к данной тематике. На даче, если у вас есть печка, можно взять в город пакетик древесной золы. Зола обогатит почву всеми нужными макро и микроэлементами, кроме азота. Кроме всего, зола является и раскислителем почвы. В большинстве случаев в продаже имеется почвосмесь, где Ph 5,5. А для рассады томатов, и особенно для рассады огурцов желательно, чтобы Ph была около 6,5. Внесение древесной золы способствует раскислению почвы, т. е. повышению Ph.

Учимся новому

Пока погода позволяет заниматься домашними делами, полезно почитать литературу по садоводству, посмотреть полезные ролики на нашем канале. Новые знания помогут стать настоящим мастером своего участка!

Так что давайте встречать весну во всеоружии! Пусть ваш участок будет красивым, ухоженным и приносит радость вам и вашим близким!

И пусть труд на садовом участке приносит вам радость. Мира вам и здоровья!!!

П. Соколов













