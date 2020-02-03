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::. "ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ. САЖЕНЕЦ-2020" | Выставки для садоводов
"ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ. САЖЕНЕЦ-2020" - 12-я специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для садоводов
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
ст. М. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: 12-16 мая 2020 года.
Организаторы: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
- саженцы, семена, луковицы;
- овощная и цветочная рассада;
- защита растений: биологические формы защиты растений, борьба с вредителями, удобрения, ядохимикаты, грунты;
- садово-огородный инвентарь;
- литература по садоводству, цветоводству, озеленению.

Календарь выставок для садоводов на 2020 год.




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::. прочитало: 37 | автор: sadovod | Вчера, 10:51 | Комментариев 0 |
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