"ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ. САЖЕНЕЦ-2020" - 12-я специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для садоводов

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"

ст. М. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)

Даты проведения: 12-16 мая 2020 года.

Организаторы: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"

Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

- саженцы, семена, луковицы;

- овощная и цветочная рассада;

- защита растений: биологические формы защиты растений, борьба с вредителями, удобрения, ядохимикаты, грунты;

- садово-огородный инвентарь;

- литература по садоводству, цветоводству, озеленению.



Календарь выставок для садоводов на 2020 год.









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