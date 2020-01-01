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::. "ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ - 2020" | Выставки для садоводов
"ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ - 2020"
16-я специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг по озеленению, благоустройству жилого дома и приусадебной территории, ландшафтной архитектуре и дизайну
Место проведения: Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
ст. м. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: с 22-29 апреля 2020 г.
Организатор выставки: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16

Тематика выставки:
- Благоустройство и озеленение садового участка: устройство газонов, цветников, альпийских горок.
- Посадочный материал, удобрения.
- Малые архитектурные формы, кованые изделия, ландшафтная керамика.
- Теплицы, парники, заборы, ограждения, ворота.
- Водные системы: водоемы, бассейны, фонтаны, водопады, каскады.
- Декоративное освещение: светильники настенные, газонные, тротуарные.
- Обустройство быта, внутреннее убранство дома. Сопутствующие товары.
- Дачная мебель, печи, камины.
- Хозяйственные и декоративные постройки.
- Садовая техника, инструмент.
- Обучение и консультации. Специализированная литература.
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::. прочитало: 34 | автор: sadovod | Вчера, 20:15 | Комментариев 0 |
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