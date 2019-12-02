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::. КОМФОРТНЫЙ САД - 2020 | Выставки для садоводов
КОМФОРТНЫЙ САД - 2020 - 9-я специализированная выставка – ярмарка товаров и услуг для обустройства дачного пространства.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная
(ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: 25-29 февраля 2020 г.
Организаторы: Конгрессно - выставочное объединение «СИВЕЛ»
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Элементы декоративного оформления участка:
- ландшафтное проектирование с учетом повышения комфортности дачного пространства
- газоны, цветники, альпийские горки
- кованые изделия, ландшафтная керамика
- водные системы и декоративное освещение
- игровые и спортивные площадки

Декоративные и хозяйственные садовые постройки.
- Дачная мебель, печи, камины.
- Посадочный материал, удобрения.
- Садовая техника, инструмент.
- Обучение и консультации. Специализированная литература.
- Сопутствующие товары.
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::. прочитало: 43 | автор: sadovod | Сегодня, 11:01 | Комментариев 0 |
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