|"ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА" 2020 - 21-ая специализированная выставка-ярмарка
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная
(ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: 25 марта - 29 марта 2020 г.
Организаторы: Конгрессно - выставочное объединение «СИВЕЛ»
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16
email:inna@sivel.spb.ru
Тематические разделы выставки:
Посадочный материал: семена, луковичные растения, газонная трава, саженцы плодовых и декоративных растений. Комнатные и лекарственные растения.
Товары для ухода за садом: средства защиты растений, удобрения, ядохимикаты, садовая техника и инвентарь.
Строения и конструкции для сада: теплицы, бани, хозблоки, заборы, ворота, дачная мебель.
Продукция фермерских хозяйств.
Товары для дома и сада.
Специализированная литература, обучение и консультации.
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