"ОСЕННЯЯ ФЛОРА-2019" - 20-ая специализированная выставка-ярмарка

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная

(ул. Капитана Воронина, 13)

Дата проведения: 11-15 сентября 2019 года

Организатор: Конгрессно-выставочное объединение "СИВЕЛ"

Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"

Контакты: +7 (812) 596-37-96; email:inna@sivel.spb.ru



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

- Семена, саженцы, луковицы, овощная и цветочная рассада. Газонная трава, плодовые и декоративные деревья и кусты. Микропарники.

- Комнатные растения, композиции из искусственных и натуральных цветов.

- Садово-дворовый ландшафт. Озеленение и благоустройство сада, балкона. Дизайн дачного участка.

- Искусство букета. Цветочные композиции на заказ для торжественных случаев. Подарки, аксессуары.

- Биологические формы защиты растений. Борьба с вредителями, удобрения, ядохимикаты.

Фермерское хозяйство. Продукты питания (ягоды, грибы, орехи.). Лекарственные растения.

- Строения и конструкции для сада и огорода. Товары и услуги по строительству на дачном участке.

- Садовая техника и огородный инвентарь. Хозтовары. Литература по садоводству и цветоводству.

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