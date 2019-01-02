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::. ОСЕННЯЯ ФЛОРА-2019 | Выставки для садоводов / Выставки в Санкт-Петербурге
"ОСЕННЯЯ ФЛОРА-2019" - 20-ая специализированная выставка-ярмарка
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная
(ул. Капитана Воронина, 13)
Дата проведения: 11-15 сентября 2019 года
Организатор: Конгрессно-выставочное объединение "СИВЕЛ"
Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
Контакты: +7 (812) 596-37-96; email:inna@sivel.spb.ru

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
- Семена, саженцы, луковицы, овощная и цветочная рассада. Газонная трава, плодовые и декоративные деревья и кусты. Микропарники.
- Комнатные растения, композиции из искусственных и натуральных цветов.
- Садово-дворовый ландшафт. Озеленение и благоустройство сада, балкона. Дизайн дачного участка.
- Искусство букета. Цветочные композиции на заказ для торжественных случаев. Подарки, аксессуары.
- Биологические формы защиты растений. Борьба с вредителями, удобрения, ядохимикаты.
Фермерское хозяйство. Продукты питания (ягоды, грибы, орехи.). Лекарственные растения.
- Строения и конструкции для сада и огорода. Товары и услуги по строительству на дачном участке.
- Садовая техника и огородный инвентарь. Хозтовары. Литература по садоводству и цветоводству.
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::. прочитало: 11 | автор: sadovod | Сегодня, 17:15 | Комментариев 0 |
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