|"ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ. САЖЕНЕЦ-2019" - 12-я специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для садоводов
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
ст. М. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: 13-19 мая 2019 года.
Организаторы: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
- саженцы, семена, луковицы;
- овощная и цветочная рассада;
- защита растений: биологические формы защиты растений, борьба с вредителями, удобрения, ядохимикаты, грунты;
- садово-огородный инвентарь;
- литература по садоводству, цветоводству, озеленению.
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