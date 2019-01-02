"Цветы и мед круглый год - 2019"

12-ая специализированная выставка-ярмарка

Место проведения: Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"

ст. М. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)

Даты проведения: с 13 по 18 августа 2019 г.

Организатор выставки: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"

Телефон: +7 (812) 596-37-96

Факс: +7 (812) 596 3814



Тематика выставки:

- Цветы частных коллекционеров и питомников

- Цветочные композиции для дома, офиса, общественных зданий и территорий

- Мед и продукты пчеловодства

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