|"Цветы и мед круглый год - 2019"
12-ая специализированная выставка-ярмарка
Место проведения: Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
ст. М. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: с 13 по 18 августа 2019 г.
Организатор выставки: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"
Телефон: +7 (812) 596-37-96
Факс: +7 (812) 596 3814
Тематика выставки:
- Цветы частных коллекционеров и питомников
- Цветочные композиции для дома, офиса, общественных зданий и территорий
- Мед и продукты пчеловодства
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»