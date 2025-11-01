Декабрьские дачные дела: готовимся к зимовке

Привет-привет, мои коллеги-садоводы!

Ну что, ноябрь заканчивается, скоро декабрь — значит можно немного передохнуть, но если есть время, то обязательно надо посетить дачу и немного поработать.



Не волнуйтесь, ничего страшного делать не придется, всего лишь несколько приятных забот!

Что надо успеть?



Снег нам поможет. Ну кто же откажется от снежного одеяла? Расчистите дорожки аккуратно, чтобы было удобно гулять зимой, а снег набросайте на подзимние посевы, на озимый чеснок и вокруг молодых деревьев и кустарников. Они будут благодарны за такую теплую шубку.



Подготовьте инструменты

Зимой садовый инвентарь отдыхает, поэтому сейчас самое время почистить лопаты, грабли и секаторы. Пусть отдохнут до весны



Проверяем теплицу

Холод уже стучится в окна, поэтому проверяйте вашу любимую теплицу. Если есть повреждения — устраните их заранее. А если выпадет снег, то желательно снять его с поверхности. Помните, самое большое количество поломок теплиц – это влияние слоя снега на поверхности.



Поливаем деревья и кусты

Если еще снег не выпал, а стоит сухая и теплая для декабря погода (такое часто бывает), то перед морозами хорошо бы напоить наши деревца и кустики водой. Сделайте это, пока земля не промерзла окончательно. Вода создаст дополнительную защиту корням и повысит шансы на успешную перезимовку.



Посмотрите на компост

Компост — это наше золото! Убедитесь, что куча покрыта защитным материалом, иначе вся полезная микрофлора замерзнет.



Обрезка деревьев и кустарников

Обрежьте лишние ветки, если вы не сделали этого раньше. Пока листочки опали, видно всё прекрасно. Удалите сухие и больные ветви, чтобы дерево начало новый сезон здоровым и красивым.



Отдохните душой.

Да-да, мы тоже заслужили отдохнуть после осенних трудов! Выпейте чашечку горячего чая, почитайте книгу возле камина и помечтайте о будущем урожае

Вот и всё, друзья мои! Немного заботы сейчас — море удовольствия потом. Хорошего вам отдыха и отличных зимних дней на любимой даче!

Виктор Сазонов

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»