

::. Готовимся к дачному сезону. Несколько полезных советов, которые помогут в выборе удобрений и семян | Овощеводство / Удобрения / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Готовимся к дачному сезону. Несколько полезных советов, которые помогут в выборе удобрений и семян

Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета садовод».

Совсем скоро на наших садовых участках закипит работа. А сейчас настало самое время подготовится к дачному сезону – приобрести самое необходимое. Конечно лопаты, лейки, грабли и другой садовый инструмент у нас давно приобретен, и обновить его следует, если только есть в этом необходимость. А вот расходный материал: семена, удобрения нам надо приобретать ежегодно. Конечно, каждый сам решает, что сеять и чем удобрять. Я лишь дам несколько советов, которые, надеюсь помогут вам сделать правильный выбор.



И начнем с удобрений.

Конечно, если вы сторонник органического земледелия, то восполнить плодородие почвы можно с помощью компоста, золы, навоза, сапропеля, а также с помощью других органических удобрений, которые сейчас имеются в продаже.

Самую большую ошибку допускают те, кто вообще не применяет никаких удобрений, рассуждая по принципу: пускай урожай будет меньше, но зато экологически чистый. В этом случае почва, за счет естественного плодородия может дать неплохой урожай в первый год и даже во второй. Но далее урожай с каждым годом снижаться, растения чаще подвергаться заболеваниям. Плоды, не получив нормального питания, будут терять свои качества, при нарушении питания растения способны поглощать вредные элементы, которые также будут накапливаться в плодах.

Я для восстановления плодородия почвы применяю и органические, и минеральные удобрения.

Осенью под перекопку внесены органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения. Так что же понадобится весной в первую очередь?

При высадке рассады на постоянное место в лунки рекомендуется внести несколько гранул суперфосфата. Фосфор способствует быстрому восстановлению и развитию корневой системы. Для этих же целей гранулы суперфосфата рекомендуется вносить в бороздки при посеве семян огородных культур. Кстати, суперфосфат понадобится и для дальнейших подкормок растений на протяжении всего периода вегетации и при осенней обработке почвы. Значит приобретаем суперфосфат.

Если вы произвели осенью подзимние посевы, или озимые - чеснока, лука, то при появлении всходов вам необходимо подкормить их азотными удобрениями. Азотные удобрения вносят в почву весной в основную заправку под перекопку, и производят подкормки растений в период активного роста вегетативной массы (весной и в начале лета).

Чаще всего в сельском хозяйстве используется Аммиачная или аммонийная селитра– NH4NO3. Одна половина азота в удобрении находится в нитратной, а другая – в аммонийной форме. Также хорошим азотным удобрением, в состав которого азот входит в амидной форме является мочевина или карбамид; CO(NH2)2

Эти удобрения можно применять под любые культуры и на всех почвах.

Калийные удобрения понадобятся нам для большинства огородных культур для подкормок в период цветения и налива плодов и осенью в основное внесение удобрений.

Относительно недорогим и с большим содержанием оксида калия до 60% является Калий хлористый. Но содержащийся в хлористом калии хлор отрицательно действует на большинство огородных культур. Поэтому хлористый калий лучше вносить в основную заправку и только осенью. При осенней заправке к весне хлор вымывается из почвы.

А подкормки хлористым калием делать не следует.

Особо чувствительны к избытку хлоры огурцы, и менее чувствительна свекла. А для подкормок лучше использовать сульфат калия, который содержит 46–50 % оксида калия.

Если вы по каким-либо причинам не приобрели калийные удобрения, то в качестве фосфорно-калийных удобрений можно использовать древесную золу. Калий в золе находится в виде доступного для растений поташа (K2CO3). Кстати, в золе есть все необходимые растениям элементы питания, кроме азота. Но на вышеперечисленных удобрениях выбор не ограничивается.

Сейчас в продаже имеются и другие органические и минеральные удобрения, содержащие те или иные элементы питания в необходимых пропорциях для весенних, осенних подкормок, а часто и конкретно для той или иной культуры.



И несколько советов по семенам.

Выбор семян всегда начинается с сорта.

Каждый сорт любой культуры – это носитель генов, определяющих количество потенциального урожая, способности противостоять грибным и вирусным заболеваниям и других ценных качеств.

Поэтому приобретайте районированные сорта и гибриды хорошо себя зарекомендовавшие, имеющие положительные отзывы, и что важно, только у надежных производителей и торгующих фирм.

У различных овощных культур разные сроки хранения. Следите, чтобы семена не были просрочены. Всхожесть семян моркови сохраняется до 3 лет. Но часто морковь теряет эту способность уже на 2 год. Лучше брать свежие семена моркови, а еще лучше проверить их на всхожесть. Морковь всходит медленно и если семена не качественные, то убедимся мы в этом только через 20-30 дней, когда повторный посев будет совершать поздновато.

Сорта и гибриды огурцов делятся на партенокарпические и пчелоопыляемые. Если вы в теплицу посеете пчелоопыляемые, то вам придется позаботится о наличии в теплице насекомых-опылителей, или производить опыление вручную. Партенокарпические вообще не требуют опыления. Выбор за вами, но в теплице должны расти или пчелоопыляемые, или партенокарпические. В одной теплице вместе их выращивать нельзя.







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::. прочитало: 376 | автор: sadovod | 4 марта 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.