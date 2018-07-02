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::. Как правильно выбрать удобрения | Удобрения
Как правильно выбрать удобрения
Сейчас в магазинах появилось множество полных удобрений, рекомендованных для применения на садовых участках. Разобраться в том, что покупать, а что не покупать для своего участка, неспециалисту практически невозможно. Вот несколько простых советов, которые помогут выбрать удобрение, дающее наилучшие результаты при наименьших затратах.
1. Не доверяйте рекламе. Внимательно изучайте инструкции на удобрения.
2.В инструкциях на полные и микроудобрения должен быть приведен состав с обязательным указанием концентрации каждого макро- и микроэлемента. Фразы типа: "Удобрение содержит все необходимые макро- и микроэлементы..."или "...содержит Мg, В, Zn, Сu и др." говорят о том, что изготовитель не выдерживает технологии и таким удобрениям доверять нельзя.
3. Состав микроэлементов - важнейший параметр удобрения. Научные исследования показали, что растениям необходимо около 20 микроэлементов: железо, марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт, вольфрам, ванадий, хром, литий, йод, никель, алюминий, титан, олово, бром, селен и др., причем первые 12 являются совершенно необходимыми.
В первую очередь оцените состав микроэлементов, так как многие удобрения содержат 6-8 микроэлементов, что явно недостаточно.
4. Полные удобрения, рекомендованные для подкормок, должны быть полностью растворимыми. Взяв на пробу упаковку удобрения, растворите его в соответствии с инструкцией и оставьте на 3-4 дня. Если раствор помутнел или выпал в осадок, это говорит о низком уровне технологии изготовителя
5.  Выбрав лучшие по составу удобрения, на основании инструкции подсчитайте стоимость удобрения на 1 кв. м. посадок за сезон (3 месяца) и выберите самое дешевое. Помните, что дорогие удобрения – не всегда лучшие. 
6. Если готовые удобрения покажутся вам не очень хорошими или слишком дорогими, составьте сами полное универсальное удобрение. Сделать это очень просто.
На ведро воды (10 л) берется: Суперфосфат двойной - 25 г
 Мочевина - 20 г
Сульфат калия - 30 г
(примерно по 1 спич, коробку)
"Унифлор микро" - 10 мл
Мочевина и сульфат калия могут быть заменены соответственно на аммиачную
и калийную селитры в тех же количествах.
Подкормка делается из расчета 1 л на 1 кв. м. один раз в 10 дней.
Н. СЕМЕНОВА, агрохимик
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::. прочитало: 218 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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