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::. Памятка цветоводу на декабрь | Цветоводство
Памятка цветоводу на декабрь
Очень важно в этом месяце беречь снег. Если снега не много, даже небольшие морозы опасны для растений. Поэтому приезжая на дачу не забывайте подбросить снег на посадки многолетников, в приствольные круги кустарников и деревьев.  
  -  После расчистки дорожек и крыши лишний снег набросайте на укрытые растения и альпийскую горку. Если за короткое время выпало много мокрого снега, стряхните его с растений. Начинайте отряхивать всегда снизу.
  -  Проверьте, хорошо ли после осенних ветров держится укрытие на розах, клематисах и других растениях.
  -  Регулярно подсыпайте корм для птиц в очищенные от снега кормушки.
  - Периодически осматривайте хранящиеся клубнелуковицы гладиолусов, клубнекорни георгин и бегоний, удаляйте появившиеся усохшие и загнившие, поддерживайте необходимый режим хранения: оптимальными являются температура 4...8 °C и влажность 70 %.
   - Один-два раза в месяц проверяйте все находящиеся на хранении многолетники. Осматривать спящие растения лучше в прохладном помещении, т. к. тепло может нарушить зимний покой и вызвать преждевременный рост.
   -  Заготавливайте в течение зимы золу из печки и камина, – собранная зола является ценным удобрением.
   -  Зима – лучшее время для чтения литературы по цветоводству, просмотра видеоуроков на канале «Газета садовод» заготовки семян растений для будущих цветников.
А. Гринталь, канд. биол. наук





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