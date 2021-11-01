Памятка цветоводу на декабрь

Очень важно в этом месяце беречь снег. Если снега не много, даже небольшие морозы опасны для растений. Поэтому приезжая на дачу не забывайте подбросить снег на посадки многолетников, в приствольные круги кустарников и деревьев.

- После расчистки дорожек и крыши лишний снег набросайте на укрытые растения и альпийскую горку. Если за короткое время выпало много мокрого снега, стряхните его с растений. Начинайте отряхивать всегда снизу.

- Проверьте, хорошо ли после осенних ветров держится укрытие на розах, клематисах и других растениях.

- Регулярно подсыпайте корм для птиц в очищенные от снега кормушки.

- Периодически осматривайте хранящиеся клубнелуковицы гладиолусов, клубнекорни георгин и бегоний, удаляйте появившиеся усохшие и загнившие, поддерживайте необходимый режим хранения: оптимальными являются температура 4...8 °C и влажность 70 %.

- Один-два раза в месяц проверяйте все находящиеся на хранении многолетники. Осматривать спящие растения лучше в прохладном помещении, т. к. тепло может нарушить зимний покой и вызвать преждевременный рост.

- Заготавливайте в течение зимы золу из печки и камина, – собранная зола является ценным удобрением.

- Зима – лучшее время для чтения литературы по цветоводству, просмотра видеоуроков на канале «Газета садовод» заготовки семян растений для будущих цветников.

А. Гринталь, канд. биол. наук











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