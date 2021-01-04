Памятка цветоводу на январь

Если в саду снега не много, подкиньте его к зимующим в грунте многолетникам (флоксам, ирисам, пионам и др.), луковичным (тюльпанам, нарциссам, крокусам и др.) и вечнозеленым почвопокровным растениям. Снег – хорошее укрытие для них. Утаптывайте снег между гряд и вокруг посадок луковичных культур, чтобы мыши и дикие грызуны в рыхлом снегу не могли проделать ходы к ним.



Обязательно отряхивайте снег с кустарников и хвойных, чтобы он, замерзая, не образовывал тяжелые корки, под которыми ветви сгибаются и могут обломиться. Регулярно осматривайте хранящиеся клубни бегоний, георгин и клубнелуковицы гладиолусов, поддерживайте в хранилище температуру 3...6°C, отбраковывайте больные и зараженные клубни.

Проверьте семена имеющихся цветов на всхожесть. Семена с плохой всхожестью посейте весной погуще. В конце января посейте гвоздику Шабо на рассаду (для открытого грунта). До появления всходов субстрат поддерживайте во влажном состоянии, температура воздуха должна быть не выше 18°C.

Собирайте золу, готовьте почву для выращивания рассады, приобретайте минеральные и органические удобрения, ремонтируйте садовый инвентарь. В последней декаде месяца подготовьте луковичные культуры (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.) для выгонки в феврале. Подведите итоги прошлого года, составьте план посадки цветов на предстоящий сезон, покупайте семена, читайте литературу по цветоводству, смотрите видео на канале «ГАЗЕТА САДОВОД»

А. Гринталь, канд. биол. наук







Газета "САДОВОД"

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