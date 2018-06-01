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::. Гиацинт: выращивание, сорта | Цветоводство
Гиацинт: выращивание, сорта
Происходит гиацинт из районов малой и Средней Азии, где встречается до 30 дикорастущих его видов, В культуру он был введен еще в начале XV века в Турции и Греции, а затем попал в Европу и в Голландии нашел свою вторую родину. Здесь было создано много сортов с белой, розовой, малиновой, синей и голубой окраской цветков.
Гиацинты имеют очень сильный и приятный аромат. Луковица гиацинта крупная, с сочными незамкнутыми чешуйками, листья линейные, прикорневые, цветонос толстый, сочный, соцветия цилиндрические, состоят из 20-30 густо сидящих цветков. Цветет с первой декады мая в течение 15-20 дней.
После цветения надземная часть растения отмирает, и в конце июня луковицы выкапывают. В течение месяца их хранят при температуре плюс 23-25°С. В это время в луковице формируются зачатки соцветия. Дальше температуру снижают до плюс 18°С и в конце сентября - начале октября высаживают в открытый грунт на глубину 10-15 см и располагая посадки на такое же расстояние друг от друга. Для гиацинтов нужен солнечный участок с легкой и богатой перегноем почвой, которая должна иметь нейтральную или щелочную реакцию. Поэтому при необходимости на кислых почвах вносят 80-100 г мела или извести на 1 м2. После наступления устойчивых заморозков посадки укрывают лапником или торфяной крошкой слоем 10-15 см, ранней весной укрытие снимают. Рекомендуемые сорта: с белыми цветками - Арентине Аренде (Arentine Arendcen), с желтыми - Сити оф Харлем (City of Haarlem), Санфлауэр (Sunflower), с розовыми - Анна-Мария (Hyacinth Anne Marie), Гертруда (Gertruda), Пинк Перл (Hyacinthus Pink Pearl), с малиново-красными - Ян Бос (Jan Bos), Ла Виктуар (La Victoire), с синими – Бисмарк (hyacinthus Bismarck), Делфт Блу (Delft Blue), Аметист (Ametist), Остара (Ostara).
Т. ТАМБЕРГ, доктор с/х наук

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::. прочитало: 48 | автор: sadovod | Сегодня, 11:11 | Комментариев 0 |
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