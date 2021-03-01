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::. Памятка цветоводу на март | Цветоводство
Памятка цветоводу на март
После того, как сойдет снег, вокруг травянистых многолетников и кустарников полезно разложить перегной, торф, компост или перепревшие листья. Эти же материалы разбросайте вдоль живых изгородей. Старые живые изгороди омолодите короткой обрезкой. Начинайте подкармливать цветущие ранней весной луковичные и многолетники. Для этого разбросайте прямо по снежной корке комплексное минеральное удобрение с преобладанием азота (20 г на 1 м2). Полезно разложить на посадки и золу от лиственных пород деревьев. Таким же образом можно удобрить кустарники – гортензию, калину, чубушник и др. Чтобы предупредить вымокание и выпревание растений от талых вод, на пониженных участках расчистите водоотводные канавы.
С начала месяца в теплые солнечные дни регулярно проветривайте укрытые на зиму розы и другие растения. Вырезайте погибшие от мороза и снега побеги до первой неповрежденной почки, а также удаляйте загущающие куст ветви. После того, как растает снег, начинайте снимать укрытия с лилий, нарциссов и гиацинтов. Эти растения не боятся ночных морозов до –5°C.
 Во второй половине марта посейте однолетники на рассаду: астры, агератум, алиссум, бальзамин, бархатцы, вербену, гвоздику, годецию, душистый горошек, левкой, лобелию, лобулярию, львиный зев, петунию, портулак, циннию и др. Посейте и многолетники: дельфиниум, гвоздики, васильки многолетние, нивяник и др. Распикируйте посеянные в феврале сальвию и лобелию. Семена культур, которые сильно поражаются в рассадном возрасте черной ножкой, перед посевом протравите в 0,1%-м растворе марганцовки в течение 25-30 мин, а затем промойте в холодной проточной воде и подсушите семена перед посевом. С появлением всходов все посевы перенесите как можно ближе к свету. Рассада большинства цветочных культур дает дружные всходы при температуре 18...20°C. Но семена львиного зева всходят при 8...12°C, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии – при 12...15°C, астры и левкоя – при 15...16°C. После появления всходов теплолюбивым видам нужна для роста дневная температура выше 20°C, ночная – не ниже 15°C. Рассаду с длительным периодом выращивания (сальвия) подкормите 3 раза. Первую подкормку настоем коровяка (1:20), по стакану на 8-10 растений, дайте через неделю после первой пикировки. Вторую – через 2 недели после 1-й подкормки – тем же коровяком с добавлением по 1,5 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 4-5 растений. Третью подкормку проведите через неделю после второй пикировки теми же растворами. Подкормки, как и поливы, проводите утром в солнечные дни. Периодически осматривайте клубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов, уложенные на хранение. Температуру при хранении поддерживайте на уровне 5...10°C. Подсохшие клубни георгин можно освежить увлажнением, если не собираетесь сажать их прямо сейчас.
? В конце марта–начале апреля высадите в ящики или горшки для подращивания георгины, которые позднее будут посажены в грунт.
А. Гринталь, канд. биол. Наук
Газета «САДОВОД»



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